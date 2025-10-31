Von Pokalhelden und Grundsteinlegern bei der SpVgg Wiesenbach

Zum 50. Jubiläum ehrte die SpVgg Wiesenbach ihre "Pokalhelden" von 1975: die C-Junioren überraschten damals mit ihrem Finalsieg im Landratspokal gegen die favorisierte TSG Thannhausen nicht nur die Experten, sondern legten auch den Grundstein für eine lange Erfolgsgeschichte.

Fast alle der "Pokalhelden" von 1975 fanden sich auf dem Sportplatz zur Ehrung ein: Mathias Thurn, Josef Heininger, Gerhard Kuen, Jürgen Niederwieser, Siegfried Schreier, Georg Heininger, Trainer Albert Negele (hintere Reihe, von links), Wolfgang Rösch, Roland Katzer, Helmut Konrad, Johann Steck, Johann Rösch, Karl-Heinz Heininger (vorne, von links). Nicht teilnehmen konnten Norbert Schebesta und der inzwischen verstorbene Herbert Baur.