Von Pfreimd zu Detag Wernberg: Bertelshofer wechselt die Lager

Zieht es wenige Kilometer Naab-aufwärts: Florian Bertelshofer – Foto: TSV Detag Wernberg

Beim langjährigen Bezirksligisten aus Wernberg wurde die Verpflichtung eines weiteren Torwarts notwendig, da Carlos Rauch erwägt, nach der Saison eine fußballerische Pause einzulegen. Die sportliche Leitung der Köblitzer ist umso erfreuter über den Wechsel, da es heutzutage sehr schwer sei, einen guten Torhüter zu bekommen, wie es in der Meldung heißt. Beim TSV soll damit auch der Konkurrenzkampf mit Bertelshofer und dem bisherigen Stammkeeper Jonas Lang (29) entfacht werden, „was sich schließlich positiv auf die gemeinsamen Ziele auswirken soll“. Ferner teilt der Kreisligist mit: „In den nächsten Wochen sollen möglichst weitere Neuzugänge auf den verschiedensten Positionen folgen.“



Florian Bertelshofer durchlief weite Teile seiner Jugendausbildung in der Spielgemeinschaft von Waldau, Schirmitz und Irchenrieth. Die erste Gehversuche im Herrenbereich machte der Torhüter im Trikot des SV Raigering, wo er auch erste Bezirksliga-Einsätze sammelte. Es folgten zweieinhalb Jahre bei der SpVgg Schirmitz, ehe er zur Saison 2024/25 zum damaligen Bezirksliga-Aufsteiger TuS Schnaittenbach wechselte. Zur laufenden Saison schloss sich Bertelshofer schließlich der SpVgg Pfreimd an. Bis dato stand er für den Bezirksligisten in neun Pflichtspielen zwischen den Pfosten. Aus Pfreimder Sicht ist der Sommer-Weggang des Keepers ein durchaus schmerzhafter. Insgesamt stehen 47 Bezirksliga- und 45 Kreisliga-Einsätze in der Vita des 24-Jährigen.



