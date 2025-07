Von Pfostenpech zu Punktekönig: Surwold klaut Twist die Show

Surwold besiegt SV Grenzland Twist mit 3:1 nach frühem Rückstand

Der SV Surwold hat sein Heimspiel gegen den SV Grenzland Twist mit 3:1 (1:1) gewonnen. Die Gäste starteten deutlich besser in die Partie und hatten bereits in den ersten Minuten mehrere hochkarätige Chancen. Ein Pfostentreffer von Sven Wilmes (4.) und ein weiterer Aluminiumtreffer von Nico Imming unterstrichen die Überlegenheit der Grenzländer in der Anfangsphase. In der 28. Minute belohnte sich das Team schließlich, als Lars Gerke nach Vorarbeit von Luc Kettler zum 0:1 traf.