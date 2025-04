Von New York nach Murnau – Fabian Erhard kehrt zurück

Kaum ist der Mann aus Amerika zurück, muss er sich entscheiden, ob er wieder hinfliegt. Nach einem Jahr am kleinen College Bryant & Stratton im Bundesstaat New York hat Fußballer Fabian Erhard dermaßen viele Angebote, dass er nun überlegt, seine Karriere in den Staaten fortzusetzen. Mit diversen Universitäten aus verschiedenen Staaten standen schon Gespräche an. Der 20-Jährige erklärt: „Es kann sein, dass es im Sommer nochmals hingeht.“

Da hat sich einer in Amerika und das Leben als Student verliebt. Das war von einem Jahr nicht abzuschätzen gewesen, als Erhard sich einfach mal bei einer Agentur für Nachwuchs-Kicker meldete, die die Chancen der Talente auf ein Stipendium prüft und sie vermittelt. Als das Profil des Rottenbuchers in der Datenbank auftauchte, ging es schnell. Zig Angebote erreichten ihn. Verständlich, ist doch ein Zwei-Meter-Mittelstürmer selten zu haben.

Fabian Erhard

„Ich war unsicher, ob ich es überhaupt mache.“ Erhard reizten nur Universitäten in der Nähe der Großstädte. Das College Bryant & Stratton passte ins Profil. Es liegt in einer Gegend voll von Universitäten, 15 Einrichtungen verteilen sich im Umkreis von 30 Meilen. Toronto ist nur einen Katzensprung entfernt, nach New York dauert’s auch nur sechs Autostunden. Innerhalb von einer Woche und zwei „super Gesprächen“ mit dem Trainer unterschrieb er den Vertrag.

Jetzt, nach einem Dreivierteljahr Amerika, endet ein Abenteuer mit lauter Ausschlägen nach oben. Das Team der Uni tritt in einer relativ neuen Liga an, nicht in den Divisionen der renommierten Vereinigung NCAA. Was aber nichts über das Niveau zu sagen vermag. Denn gegen manch NCAA-Team holten die Talente in Testspielen Siege und Unentschieden. In der Liga verloren sie das ganze Jahr über nur zwei Spiele. Erhard profilierte sich als zweitbester Torschütze, stand in 15 von 18 Partien auf dem Feld, verpasste die übrigen aufgrund kleinerer Muskelverletzungen.

Spiele in New York

Am Ende wurde er für seine Leistungen ins zweite Ehrenteam der Saison berufen. Seine Mannschaft qualifizierte sich für das Meisterschaftsfinale, die Nationals, in Pittsburgh und schied erst im Halbfinale aus. „Super Jungs, super Auswärtsfahrten“, schwärmt Erhard. Unvergessen werden die zwei Spiele in New York City bleiben. Sieben Stunden verbrachten die Fußballer im Bus, standen später auf dem Times Square.

Ihr Team war durchaus auf interessante Weise geformt. Keinen einzigen Amerikaner hatte das College rekrutiert. Zum Kader gehörten unter anderem fünf Deutsche, drei Australier, Engländer, Irländer, Schotten, Schweden, Niederländer. Gemeinsam wohnten sie in einem Komplex samt Fitnessstudio und Whirlpool, in dem jeder sein eigenes Apartment bezog. Der Uni-Alltag sah nur siebeneinhalb Stunden Studium vor.

Zwei Einheiten an fünf Tagen

Die ersten beiden Semester schloss Erhard mit einem Einserschnitt in Informatik ab. Seine Leistungen kann er sich in Deutschland an vielen Universitäten für ein Bachelor-Studium anrechnen lassen. Dafür fuhr die Uni auf dem Platz ein hohes Pensum. Neben einem Spiel am Wochenende standen je zwei Einheiten an fünf Tagen an. Zudem ging’s regelmäßig ins Fitnessstudio.

Neu und ungewohnt fühlte sich für ihn das Leben in Selbstständigkeit an. Wäsche waschen und kochen musste er, sagt aber: „Das war eine tolle Erfahrung.“ Mit Familien und Freunden stand er täglich in Kontakt. Im Winter besuchte ihn die Familie auch vor Ort. Zuletzt im März ging’s hinunter nach Florida zum Spring Break, der großen Ferienparty am Strand. Damit endete für ihn das Kapitel USA. In Murnau und Rottenbuch freuten sie sich riesig auf die Rückkehr des Riesen. Bereits zwei Wochen vor dem Abflug erkundigten sich die Fußballer vom TSV, ob er nicht gleich wieder einsteigen möchte.

„Tolle Sache, dass er wieder da ist.“

TSV-Trainer Martin Wagner

In Erster wie Zweiter Mannschaft können sie einen Stürmer derzeit gut vertragen. Nach einem Flug ohne Schlaf und einer Nacht daheim, die viel zu früh endete, stand Erhard wieder auf dem Feld – gleich in der Landesliga gegen Forstinning. Vom Publikum gab’s langen Applaus, als er eingewechselt wurde. Trainer Martin Wagner sagt zwar: „Man hat ihm angemerkt, dass er nicht ganz frisch war.“ Er betont aber auch: „Tolle Sache, dass er wieder da ist.“ Am Tag darauf in der Kreisklasse wurde er ebenfalls eingewechselt – und schoss sein erstes Tor gegen Eglfing. Die Murnauer hätten nichts dagegen, wenn Erhard ein zweites im heutigen Spiel in Rosenheim (19 Uhr) nachlegt.