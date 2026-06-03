Von Neumarkt nach Buchbach: Preil folgt Zurawka in die 4. Liga Auch den bisherigen Stammkeeper des ASV Neumarkt zieht es in die Regionalliga Bayern von Florian Würthele · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Der junge Torwart Oskar Preil möchte sich nächste Saison bei einem Regionalligisten beweisen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Aus der Oberpfalz in den oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn. Vom ASV Neumarkt zum TSV Buchbach. Diesen Weg geht in diesem Sommer nicht nur Sven Zurawka, der vor Kurzem vom Regionalliga-Urgestein als neuer Cheftrainer vorgestellt wurde. Jetzt ist klar: Auch Oskar Preil wechselt von Neumarkt nach Buchbach. Der bisherige Stammkeeper der „Adler“ versucht sein Glück künftig in der höchsten bayerischen Amateurklasse. Bei seinem neuen Klub komplettiert der 22-jährige Schlussmann das nun dreiköpfige Torwartgespann um Ludwig Zech und Marcel Brinkmann.

Dass Preil den ASV Neumarkt nach einer Saison und 30 Bayernliga-Einsätzen wieder verlassen wird, ist seit Mitte Mai bekannt. Bei seiner Verabschiedung teilte der Oberpfälzer Fünftligist mit, dass der junge Keeper „den nächsten Schritt seiner Karriere höherklassig angehen“ wolle. „Ich habe mich unfassbar wohl und wertgeschätzt gefühlt. Wir haben eine unvergessliche Saison gespielt, an die ich mich immer gern erinnern werde“, verabschiedete sich Preil auch mit einer Schippe Wehmut vom ASV.



Nun ist klar, wohin es den gebürtigen Sachsen zieht. Wie sein bisheriger Cheftrainer Sven Zurawka hat er dem TSV Buchbach zugesagt. Allerdings stand Preils Entschluss, es künftig in der Regionalliga versuchen zu wollen, schon vor Zurawkas Vertragsunterzeichnung in Buchbach fest. Der Dorfklub ist bereits seit der Saison 2012/13 ständiges Mitglied der Regionalliga Bayern, schloss die alte Saison als Tabellenelfter ab. Ob sich Preil in Buchbach gegen die starke Konkurrenz im Tor durchsetzen wird können? Den nötigen Ehrgeiz bringt der ehemalige U21-Keeper des SSV Jahn Regensburg schon mal mit. Als „extrem ambitioniert und hungrig“ beschreibt Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichmaier den Torwart nach einem Probetraining, wie auf der Buchbacher Vereinshomepage zu lesen ist. In dem Artikel erklärt Bichmaier außerdem: „Natürlich weiß Sven Zurawka um die Qualitäten von Oskar. Und er ist auch davon überzeugt, dass er es packen kann. Er will bei uns die Nummer eins werden und passt auch menschlich gut bei uns rein.“





Oskar Preil stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig, wo er 2022 mit einem Profivertrag ausgestattet wurde und regelmäßig mit den Bundesliga-Torhütern trainierte. Nach seinem Abschied aus Leipzig führte ihn sein Weg zum FV Illertissen. Beim Regionalligisten konnte er sich angesichts seines jungen Alters jedoch nicht durchsetzen. Die Saison 24/25 verbrachte er beim SSV Jahn Regensburg, für dessen U21-Bayernligateam er 22 Mal zwischen den Pfosten stand. Es folgte der Wechsel zum ASV Neumarkt. Beim Drittplatzierten der abgelaufenen Bayernliga-Nord-Saison war Preil die gesetzte Nummer eins und machte 30 Spiele.