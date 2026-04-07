Von Mittelrheinliga bis Kreisliga A: Stimmt für das Spiel der Woche ab

– Foto: Michael Schnieders

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!

FC Roetgen – Rhenania Richterich (Bezirksliga 4) Im Überlebenskampf der Bezirksliga zählt für den FC Roetgen derzeit jeder Zähler. Die Bilanz der Rückrunde macht Mut: Mit einem Sieg und drei Unentschieden hat der Tabellendreizehnte bereits sechs Punkte eingefahren und bewiesen, dass er im Abstiegskampf angekommen ist. Mit Rhenania Richterich gastiert nun ein Team, das mit 27 Punkten jenseits von Gut und Böse im Mittelfeld rangiert. Roetgen sinnt dabei auf Wiedergutmachung für die deutliche 0:4-Abfuhr, die man im ersten Saisonvergleich gegen die Capellmann-Elf hinnehmen musste.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr DJK Arminia Eilendorf Eilendorf SC Berger Preuß Berger Preuß 15:00 PUSH

DJK Arminia Eilendorf – SC Berger Preuß (Kreisliga A Aachen)

In der Kreisliga A Aachen richtet sich der Blick in den Tabellenkeller. Für Absteiger Arminia Eilendorf wird die Luft dünner: Das Schlusslicht rangiert mit 14 Zählern auf dem letzten Platz, hat das rettende Ufer – derzeit besetzt vom Burtscheider TV – bei nur vier Punkten Rückstand aber noch in Sichtweite. Im Duell gegen den SC Berger Preuß soll nun die Wende gelingen. Besonders motivierend: Das traumatische „Last-Second-Gegentor“ aus dem Hinspiel ist noch nicht vergessen. Mit einem Heimsieg könnte die Arminia die „rote Laterne“ endlich abgeben.

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal SSV Merten SSV Merten 15:30 PUSH

VfL Vichttal – SSV Merten (Mittelrheinliga)

Es ist das Verfolgerduell der Mittelrheinliga: Der VfL Vichttal lauert mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bergisch Gladbach auf Platz zwei. Doch die Aufgabe am Wochenende hat es in sich, denn der SSV Merten reist als Tabellenfünfter an. Die Kilic-Truppe hat bereits im Herbst bewiesen, dass sie dem VfL gefährlich werden kann, als sie Vichttal mit einem 2:1-Sieg wichtige Punkte im Titelrennen kostete. Während die Avramovic-Elf auf Revanche drängt, visiert Merten den nächsten Prestigeerfolg an, um den Platz in der Spitzengruppe zu zementieren.

Eintracht Verlautenheide – TuS Chlodwig Zülpich (Landesliga Staffel 2)

Besondere Brisanz liegt über der Partie in Verlautenheide: Da in dieser Saison aufgrund der günstigen Konstellation in den oberen Ligen voraussichtlich auch der zweite Rang zum Aufstieg in die Mittelrheinliga berechtigt, ist der TuS Chlodwig Zülpich hochmotiviert. Nur ein Zähler trennt die Gäste vom begehrten Vize-Platz. Für die Eintracht hingegen, im Vorjahr noch knapp am Aufstieg gescheitert, ist der Zug nach ganz oben bereits abgefahren. Dennoch verspricht die Paarung Unterhaltungswert – das furiose 5:3-Spektakel aus dem Hinspiel ist den Fans noch in bester Erinnerung.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr DJK FV Haaren Haaren FC Concordia Oidtweiler Oidtweiler 15:00 live PUSH