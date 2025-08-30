Christian Glaser hier im Spiel gegen den SSV Ulm 1846 Fussball – Foto: Alexander Sättele

Von Mietingen nach Mainz – Glaser tritt heute im ZDF-Sportstudio an Durch ein Traumtor aus 40 Metern bekommt Christian Glaser heute die Möglichkeit sein Können auch an der Torwand zu zeigen

Am 17. August 2025, im Heimspiel gegen den FV Bad Schussenried, stand es bereits 5:1 für den SV Mietingen, als Christian Glaser in der 78. Minute Maß nahm. Aus rund 40 Metern zog er ab – der Ball segelte über den zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper und schlug sehenswert zum 6:1-Endstand ein. „Ich habe am Montag den Anruf vom Sportstudio gekriegt, ob ich am Samstag kurzfristig da sein kann. Meiner Meinung nach hatte sie glaube ich erwähnt, dass kurzfristig jemand abgesagt hat und sie hattenn noch die Bewerbungsunterlagen von meinen Tor gegen Schussenried von vorletzter Woche vorliegen“, erzählt Glaser. Das Video des Treffers hatte seine Freundin Chiara über Fußball.de hochgeladen. Was zunächst ein besonderer Moment in der Landesliga Staffel 4 war, führt somit direkt ins Abendprogramm des ZDF.

Ein Spiel, eine Halbzeit, dann ab nach Mainz Noch am heutigen Nachmittag stand Glaser für den SV Mietingen in der Startelf gegen Türkspor Neu-Ulm auf dem Platz. Das Spiel wurde um 15 Minuten vorverlegt, um ihm die rechtzeitige Anreise zu ermöglichen. „Der Trainer hat mich in der Halbzeit wie ausgemacht ausgewechselt. Letztendlich war das alles sehr schnelllebig“, berichtet er.





Heute, 15:15 Uhr SV Mietingen Mietingen Türkspor Neu-Ulm Türkspor NU 1 4 Abpfiff Am Ende verlor der SV Mietingen mit 1:4. Für Glaser jedoch begann unmittelbar nach seiner Auswechslung die Reise nach Mainz. „Darum musste ich jetzt auch in der Halbzeit schon losfahren, damit ich auch rechtzeitig da bin. Ich freue mich einfach wahnsinnig auf das einmalige Erlebnis.“