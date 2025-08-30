Von Mietingen nach Mainz – Glaser tritt heute im ZDF-Sportstudio an

Am 17. August 2025, im Heimspiel gegen den FV Bad Schussenried, stand es bereits 5:1 für den SV Mietingen, als Christian Glaser in der 78. Minute Maß nahm. Aus rund 40 Metern zog er ab – der Ball segelte über den zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper und schlug sehenswert zum 6:1-Endstand ein. „Ich habe am Montag den Anruf vom Sportstudio gekriegt, ob ich am Samstag kurzfristig da sein kann. Meiner Meinung nach hatte sie glaube ich erwähnt, dass kurzfristig jemand abgesagt hat und sie hattenn noch die Bewerbungsunterlagen von meinen Tor gegen Schussenried von vorletzter Woche vorliegen“, erzählt Glaser.
Das Video des Treffers hatte seine Freundin Chiara über Fußball.de hochgeladen. Was zunächst ein besonderer Moment in der Landesliga Staffel 4 war, führt somit direkt ins Abendprogramm des ZDF.
Noch am heutigen Nachmittag stand Glaser für den SV Mietingen in der Startelf gegen Türkspor Neu-Ulm auf dem Platz. Das Spiel wurde um 15 Minuten vorverlegt, um ihm die rechtzeitige Anreise zu ermöglichen. „Der Trainer hat mich in der Halbzeit wie ausgemacht ausgewechselt. Letztendlich war das alles sehr schnelllebig“, berichtet er.
Am Ende verlor der SV Mietingen mit 1:4. Für Glaser jedoch begann unmittelbar nach seiner Auswechslung die Reise nach Mainz. „Darum musste ich jetzt auch in der Halbzeit schon losfahren, damit ich auch rechtzeitig da bin. Ich freue mich einfach wahnsinnig auf das einmalige Erlebnis.“
Im „aktuellen Sportstudio“ trifft Glaser auf prominente Konkurrenz. An der Torwand misst er sich mit Daniel Heuer Fernandes, dem 32 Jahre alten Torhüter des Hamburger SV, der noch am Freitagabend im Stadtderby gegen den FC St. Pauli im Tor stand. Das Duell endete mit einem 2:0-Sieg für St. Pauli – nun steht Heuer Fernandes Seite an Seite mit dem Amateurspieler aus Mietingen vor einer anderen sportlichen Herausforderung.
Für Glaser ist es eine Premiere: „Ich bin gespannt, was mich da oben erwartet und ich werde einfach den Abend genießen, Torwandschießen. Es wollten mich schon ein paar Leute unter Druck setzen mit verschiedenen Anzahl an Treffer, was sie erwarten. Aber für mich ist das eigentlich eine Zugabe.“
Erwartungen an seine Trefferquote will Glaser nicht hochschrauben. „De Torwand ist wie schon gesagt, einfach nur eine Zugabe. Und wenn ich einen Treffer versenke, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn es am Schluss dann doch Null sind, dann war es mit Sicherheit trotzdem ein schönes Erlebnis.“
So reist er mit Gelassenheit, Vorfreude und der Erinnerung an ein Traumtor, das ihm diese unverhoffte Gelegenheit beschert hat, nach Mainz – von der Landesliga direkt ins Rampenlicht des deutschen Fernsehens.