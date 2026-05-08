Von Markranstädt nach Köln: Wildfeuer leitet das Frauen-Pokalfinale

Franziska Wildfeuer ist längst keine Unbekannte mehr im deutschen Profifußball. Erst 2024 wechselte sie zum SSV Markranstädt und vertritt den sächsischen Verein seitdem auf höchstem Niveau. Während sie bei den Herren regelmäßig in der Regionalliga Nordost für Ordnung sorgt, gehört sie in der 2. Bundesliga als Video-Assistentin im "Kölner Keller" (VAC) bereits zum festen Inventar des Profigeschäfts.

Ihr Verein, der SSV Markranstädt, platzte nach der Bekanntgabe fast vor Stolz. In einer emotionalen Mitteilung betonte der Club, wie sehr man sich für "Franzi" freue: „Es ist der verdiente Lohn für eine tolle Spielzeit. Wir als Verein sind sehr stolz und drücken unserer Schiedsrichterin beide Daumen.“

Nun folgt der Schritt auf die ganz große Bühne vor vermutlich ausverkauftem Haus in Köln. Unterstützt wird sie an den Seitenlinien von Anne Uersfeld und Simone Jakob, während Davina Lutz als Vierte Offizielle fungiert.

Für den sächsischen Fußball ist diese Nominierung auch ein wichtiges Signal an den Nachwuchs: Wer mit Leidenschaft und Akribie an seiner Schiedsrichter-Karriere arbeitet, für den ist der Weg von den sächsischen Sportplätzen bis in die großen Stadien der Republik geebnet.

Nachgefragt: Franziska Wildfeuer im FuPa-Interview

Wir haben die Chance genutzt und Franziska kurz vor ihrem großen Einsatz in Köln ein paar Fragen gestellt.



Wie hast du von deiner Nominierung für das Finale erfahren und was war dein allererster Gedanke?

„Ich habe den Anruf von Christine Baitinger, der Sportlichen Leiterin der Schiedsrichterinnen, bekommen. In dem Moment war natürlich erstmal große Freude da und auch ein bisschen Ungläubigkeit. Ein DFB-Pokalfinale leiten zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes und für uns Schiedsrichterinnen definitiv ein Highlight.“

Das Finale war die letzten drei Jahre ausverkauft – überwiegt bei so einer Kulisse schon die Vorfreude oder steigt langsam auch die Nervosität?

„Ganz klar die Vorfreude. Natürlich weiß man, welche Bedeutung dieses Spiel hat und welche Aufmerksamkeit damit verbunden ist, aber genau für solche Momente arbeitet man als Schiedsrichterin. Die Atmosphäre in einem Stadion, das voraussichtlich ausverkauft sein wird, ist etwas ganz Besonderes – darauf freue ich mich riesig.“

Wolfsburg gegen Bayern ist das Nonplusultra im deutschen Frauenfußball. Bereitest du dich auf die Teams taktisch speziell vor?

„Ja, die Spielvorbereitung gehört natürlich auch bei so einem Finale intensiv dazu. Man beschäftigt sich mit den taktischen Ausrichtungen der Mannschaften, analysiert Laufwege, Standardsituationen und auch die unterschiedlichen Spielertypen beziehungsweise Charaktere auf dem Platz. Je besser man vorbereitet ist, desto sicherer kann man im Spiel Entscheidungen treffen.“

Schiedsrichtermangel ist oft ein Thema. Was ist deine Botschaft an junge Mädchen, die vielleicht gerade erst mit dem Pfeifen anfangen und dich am 14. Mai im Fernsehen sehen?

„Ich hoffe, dass viele Mädchen sehen, was alles möglich ist, und vielleicht denken: "Das möchte ich auch einmal erleben." Schiedsrichterin zu sein bringt unglaublich viele Erfahrungen mit sich – man entwickelt Persönlichkeit, übernimmt Verantwortung und erlebt besondere Momente. Vielleicht motiviert das Finale ja die eine oder andere, selbst irgendwann ein DFB-Pokalfinale pfeifen zu wollen.“

Wir von FuPa Sachsen wünschen Franziska ein unvergessliches Erlebnis in Köln und natürlich immer das nötige glückliche Händchen bei allen Entscheidungen auf dem Rasen!