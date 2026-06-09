Von Mainz nach Salzburg: RB Salzburg holt Nikolas Veratschnig

Der 23-jährige Kärntner Nikolas Veratschnig kommt aus der deutschen Bundesliga – Foto: RB Salzburg

Der ehemalige österreichische Nachwuchsteamspieler (bis zur U21) hat bereits einiges an Erfahrung in der ADMIRAL Bundesliga sammeln können. So kam er für den RZ Pellets WAC, in dessen Nachwuchs er sich über viele Jahre entwickeln konnte, auf 76 Einsätze mit drei Toren und sieben Assists.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei den Roten Bullen: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nikolas Veratschnig einen vielseitigen und dynamischen Spieler zurück in die österreichische Bundesliga holen konnten. Er ist bei uns in erster Linie für die Position auf der rechten Außenverteidigerseite vorgesehen, bringt darüber hinaus aber auch die Flexibilität mit, andere Rollen zu übernehmen. Nikolas ist ein Spieler mit klarem Offensivdrang, großem Tempo und einem spannenden Profil für unseren Kader.“

Nikolas Veratschnig: „Das Wichtigste für mich ist, dass ich wieder zu Einsätzen komme. Bei Mainz hatte ich das anfangs ja, zuletzt war es dann aber nicht optimal. Ich möchte beim FC Red Bull Salzburg also wieder zu mehr Spielzeit kommen und weiß auch, dass ich es draufhabe. Für mich ist dieser Wechsel ein super Schritt zu einem super Klub sowie eine gute Möglichkeit, mich zu zeigen und neu zu beweisen.“