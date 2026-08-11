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Von Mainz in die Welt: Ex-Schott-Trainer auf Fußballreise
Samuel Horozovic ist auf der Suche nach neuen Fußballstrukturen
von Antonia Meyer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Ex-TSV-Schott-Trainer Samuel Horozovic sammelt beim italienischen Erstligisten Udinese Calcio neue Eindrücke. – Foto: Lukas Görlach
Mainz. Samuel Horozovic hat seinen Trainerposten aufgegeben, um neue Fußballkulturen kennenzulernen und wertvolle Erfahrungen für seine weitere Karriere zu sammeln. Seine erste Station führte den 29-Jährigen zu Udinese Calcio – und dort kam es direkt zu einem Wiedersehen mit Mainz 05.
Was ihn beim italienischen Erstligisten besonders beeindruckt hat, warum er nicht einfach alles „kopieren“ möchte und welche prominenten Stationen als Nächstes auf seinem Reiseplan stehen, erzählt Horozovic im Gespräch. Sein Ziel ist klar: Nach mehreren Monaten voller neuer Eindrücke will er den nächsten Schritt in Richtung Profifußball machen.