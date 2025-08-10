Von Magerkost zum Dreierpack - Platten siegt 3:1 zum Saisonauftakt

Die erste Halbzeit wurde von beiden Mannschaften intensiv geführt, nennenswerte Torgelegenheiten gab es auf beiden Seiten aber nicht.

Daher springen wir in die deutlich unterhaltsamere zweite Hälfte. Platten kam mit ordentlich Dampf zurück auf den Platz. Es gab direkt eine Doppelchance für Neumann Morbach der an Schiffer scheitert, der Nachschuss von Güth wird vor der Linie geklärt. Kurz darauf eine Abschlusschance für Lichter die ebenfalls nicht einbrachte. Auch ein verdeckter Schuss von Semanyshyn ging knapp am Pfosten vorbei (51.). Drei Minuten später, Freistoß für Platten aus circa 20 Metern. Güth zieht ab, trifft die Mauer, legt sich den Nachschuss zurecht und nagelt den Ball in den Winkel. 1:0 Platten, als wäre Güth nie weg gewesen. Platten hatte wenig später durch Neumann Morbach die nächste Chance, der Ball ging aber minimal am Winkel vorbei. Lüxem tauchte nach 60 Minuten mit einem Konter vor Plattens Tor auf, Doubas Versuch rollte aber am langen Pfosten vorbei. 68. Minute, wieder Freistoß für Platten aus aussichtsreicher Position 18 Meter vor dem Tor. Da war doch heute schon was.... ganz genau. Güth dieses Mal in die rechte untere Ecke, keine Chance für Schiffer und 2:0 für Platten. Nachdem Steinbach es nochmal mit einem abgefälschten Schuss versuchte ließ Platten es etwas ruhiger angehen und Lüxem witterte nochmal die Chance heranzukommen. 83. Minute, Freistoß Lüxem aus dem Halbfeld, Ehlen taucht am langen Pfosten auf und bringt den Ball zum 2:1 Anschlusstreffer unter. Es war also nochmal 10 Minuten Spannung angesagt. Güth versuchte es nochmal mit einem tückischen Schuss aus der Distanz, allerdings vorbei (90.). Aber am Ende schreibt der Fußball dann doch die schönsten Geschichten. 94. Minute, Platten nochmal im Angriff, Steinbach legt mit Übersicht quer, Joel Güth mit der Körpertäuschung und dem Abschluss zum Dreierpack.