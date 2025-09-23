Von Lucky Punch bis zum "Tor des Monats"

Am achten Spieltag war mächtig was los in der Liga. Aus der Kategorie Spitzenspiel, Lucky Punch bis zum "Tor des Monats" gab es alles zu sehen.

Nach dem Führungswechsel in der Kreisliga A Nord ist die Spitzengruppe näher zusammen gerückt.

Auch der TSV Sotzweiler zeigte sich nach der Niederlage gegen Victoria St. Wendel gut erholt. Beim Kirmesspiel gegen Alsweiler II ließ die Elf von Dirk Wagner nichts anbrennen. Dabei traf Christian Scheid zum zwischenzeitlichen 3:0. Er hämmerte das Leder aus gut 25 Meter genau ins Tordreieck. Ein Treffer vom Allerfeinsten, den man durchaus in die Kategorie "Tor des Monats" einordnen darf.