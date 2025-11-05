Von Lokalmatador bis Liverpool FC: Die Teams beim Dessau Juniors Cup

Am 24. und 25. Januar 2026 wird die Anhalt Arena in Dessau wieder zur Schaubühne für U11-Talente. Dann richtet Anhalt Sport e.V. die bereits 32. Auflage des renommierten Dessau Juniors Cup aus. Zu dieser haben sich erneut namhafte Teams aus Deutschland und Europa angekündigt.

Mit diesen internationalen Hochkarätern und mit den Talenten aus national renommierten Nachwuchsschmieden wie der von Borussia Dortmund, Werder Bremen und Schalke 04 dürfen sich im Januar auch wieder die Talente aus der Region messen. So vertreten neben dem Halleschen FC der SV Dessau 05, der Dessauer SV 97, die SG Blau-Weiß Dessau und die SG Union Sandersdorf den lokalen Fußball aus Sachsen-Anhalt beim 32. Dessau Juniors Cup.

Vier internationale Vertreter werden im kommenden Januar wieder in Dessau aufdribbeln. Austria Wien als amtierender Titelverteidiger, Feyenoord Rotterdam als Champion von 2024, der Linzer ASK aus Österreich und niemand Geringeres als der englische Traditionsclub Liverpool FC, der schon bei der vergangenen Ausgabe dabei war.

