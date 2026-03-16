Von Lerche bis Barra: Die Top-Spieler der Bezirksliga Die besten Bezirksliga-Torjäger der Woche: Dennis Lerche glänzt mit vier Toren für CSV Marathon Krefeld, Dreierpacks von Marco Tassone, Samuel Zegadlo, Kadir Yildirim, Filip Dimeski, Mohamed Said und Kevin Barra. von André Nückel · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser

20 Spiele, 30 Tore, elf Vorlagen: Dennis Lerche ist nicht zu stoppen. – Foto: Ralph Görtz

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein haben gleich mehrere Offensivspieler ihren Partien den Stempel aufgedrückt. Besonders herausragend agierte Dennis Lerche vom CSV Marathon Krefeld mit vier Treffern, doch auch in den anderen Gruppen gab es bemerkenswerte Dreierpacks.

Betrachtet man alle sechs Gruppen zusammen, ragt vor allem Dennis Lerche vom CSV Marathon Krefeld heraus. Beim 5:3-Auswärtssieg bei Thomasstadt Kempen erzielte er vier Buden und war damit der erfolgreichste Schütze des gesamten Spieltags. Schon vor der Pause stellte Lerche mit drei Toren die Weichen auf Sieg, ehe er in der Schlussphase mit seinem vierten Treffer auch den Schlusspunkt setzte. Eine derart dominante Vorstellung ist selbst an einem torreichen Wochenende alles andere als alltäglich. Direkt dahinter reiht sich Marco Tassone von der DJK Sparta Bilk ein. Beim 4:2 gegen TSV Bayer Dormagen traf er gleich dreimal und hatte damit entscheidenden Anteil am Auswärtserfolg. Besonders bemerkenswert war dabei, dass seine Treffer mehrfach direkte Antworten im Spielverlauf lieferten. Ähnlich eindrucksvoll präsentierte sich Samuel Zegadlo von der DJK Arminia Klosterhardt, der beim 5:1 bei SuS Haarzopf ebenfalls einen Dreierpack schnürte. Vor allem mit seinem Doppelschlag nach der Pause sorgte er dafür, dass die Begegnung endgültig kippte.

Vier Tore für Lerche, drei für viele andere Auch Kadir Yildirim vom Duisburger SV 1900 gehörte zu den Gesichtern des Spieltags. Beim 4:1 gegen 1. FC Mülheim-Styrum erzielte er drei Tore und führte seine Mannschaft damit fast im Alleingang zum Sieg. Zwei Hütten fielen nach der Pause, schon zuvor hatte er per Foulelfmeter die Führung besorgt. Ebenfalls dreifach erfolgreich war Filip Dimeski vom Duisburger FV 08, der beim spektakulären 7:4 gegen TuS Asterlagen mit drei Treffern glänzte. In einer Partie, die insgesamt elf Tore bot, war er der herausragende Offensivmann seines Teams. In Gruppe 6 stellte zudem Mohamed Said vom VfB Frohnhausen seine Effizienz eindrucksvoll unter Beweis. Beim klaren 6:0 bei SpVgg Steele traf er dreimal und legte mit seinem Doppelschlag kurz vor der Pause früh die Grundlage für den deutlichen Erfolg. Noch ein Dreierpack gelang Kevin Barra vom SV Burgaltendorf. Beim 6:1 bei FC Blau-Gelb Überruhr war er mit drei Toren maßgeblich dafür verantwortlich, dass seine Mannschaft den Auswärtssieg am Ende klar gestaltete.