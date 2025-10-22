Von Lauth bis Volland: Das ist ihr persönlicher 1860-Herzensmoment

Jeder, der es mit den Löwen hält, wird diesen einen Herzensmoment haben. Kevin Volland, Florian Niederlechner, Benny Lauth & Co. enthüllen nun ihren.

München – Die Dokumentation „Rise & Fall of TSV 1860 “ thematisiert den Aufstieg und Fall des Traditionsklubs aus München-Giesing. Bevor die Dokumentation über die Löwen ab 25. Oktober in der ARD-Mediathek und am 2. November ab 23.05 Uhr im BR-Fernsehen läuft, fand im Cincinnati-Kino die Premiere der ersten beiden Folgen statt.

Absolut Fussball , das Fußball-Portal von Home of Sports , fragte im Rahmen der Premiere verschiedene (Ex-)Protagonisten des TSV 1860 nach ihrem persönlichen Herzensmoment mit den Löwen. Kevin Volland : „Ich bin einmal als junger Spieler oben bei den Fans gewesen auf dem Zaun, damals noch in der Allianz Arena nach einem Sieg – das war eine coole Erfahrung! Oder auch mein erstes Profitor.“

Für Florian Niederlechner „war es der erste Vertrag, den ich im Sommer bei 1860 unterschrieben habe“. Der gebürtige Ebersberger sagte: „Ich bin von klein auf Fan. Von dem her macht es das schon besonders, weil ich für diesen Verein schon seit Jahren lebe.“ Und was macht den TSV 1860 so speziell?

„Das Familiäre würde ich sagen, die Emotionen, die der Verein mitbringt. Wenn wir gewinnen, ist eine brutale Euphorie da. Und wenn wir verlieren, ist direkt wieder der Anspruch, dass man hoch will – was auch unser Ziel ist“, so Volland. Jesper Verlaat sagte derweil: „Die Nähe zu den Fans macht diesen Verein besonders. Alles ist sehr nahbar, jeder fühlt mit und ich glaube, man steht alles gemeinsam durch.“

Er habe bereits „sehr viele positive Momente erlebt, aber wenn ich einen persönlichen Herzensmoment herauspicken müsste, wäre das meine Vertragsverlängerung – für mich ein Highlight, weil es für mich schon eine große Entscheidung war“, so Verlaat, der im März 2024 sein Arbeitspapier an der Grünwalder Straße bis 2026 verlängert hatte.

Daneben pickte Benjamin Lauth seinen persönlichen Herzensmoment heraus und berichtete: „Für mich bleibt mein erstes Bundesliga-Spiel ganz besonders in Erinnerung. Ich habe als Jugendlicher davon geträumt, das bei meinem Verein zu schaffen. Von daher ist mein erstes Bundesliga-Spiel für die Löwen mein persönlicher Herzensmoment.“

Und auch Michael Hofmann verbindet viel mit den Löwen. „Mein Lieblingsmoment ist neben dem ersten Bundesliga-Spiel 1998 das Champions-League-Qualifikationsrückspiel gegen Leeds United 2000“, so der frühere Torwart. „Auch wenn wir 0:1 verloren haben, war die Stimmung im Olympiastadion mit Tausenden Fans, die mitgelitten haben, besonders. Ab dem Zeitpunkt ging es dann leider auch peu à peu nach unten.“