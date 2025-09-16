Von Landsberg nach Kroatien: Bayernliga-Youngster Prenka träumt vom Profifußball

Letztes Jahr am Lech und jetzt am Save. Oliver Prenka wechselt vom TSV Landsberg erst nach Bosnien und landet dann über Umwegen in Kroatien.

Das sagt zumindest Anton Prenka , Vater und Manager von Oliver. Er fädelte den Wechsel ein und plant die Zukunft seines Schützlings. In den nächsten Jahren hat der 50-Jährige mit seinem Sohnemann einiges vor: „Wenn keine Verletzung kommt, dann bin ich mir sehr sicher, dass er im Profibereich ankommen wird“, sagt er im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Landsberg – NK HAŠK Zagreb. So heißt der neue Verein von Oliver Prenka . Nach professionellem Fußball hört sich das erstmal nicht an – der Klub spielt in der dritten kroatischen Liga. Doch die Erwartungen an den Landsberg-Abgang sind klar: „Oliver geht den nächsten Schritt in Richtung professioneller Fußball.“

Doch alles auf Anfang. In der Jugend kickte der Deutsch-Kroate noch in der Fußballakademie des FC Augsburg . Bei den Fuggerstädtern „hob Prenka seine technischen Qualitäten auf ein neues Niveau“, so sein Manager. Für den FCA absolvierte er insgesamt 32 Partien in der U17- und U19-Bundesliga. Im Sommer 2024 ging es dann in die Bayernliga zum TSV Landsberg .

Oliver Prenka trug bereits das Trikot des FC Augsburg, wie hier bei einem U17-Bundesligaspiel im Oktober 2021. – Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

In der Hinrunde war für den Mittelstürmer aber erstmal Bankwärmen angesagt. Doch der damalige Landsberg-Coach Alexander Schmidt glaubte an seinen Neuzugang. Ab Mitte März war Prenka fester Bestandteil der Startelf (17 Spiele, vier Tore, zwei Assists). Diese Entwicklung blieb auch in der Chefetage des TSV nicht unbemerkt.

Keine Liebesgeschichte: Landsberg und Prenka trennen sich nach nur einem Jahr

„Oliver ist ein junger, talentierter Spieler, mit überragendem Abschluss“, so Nico Held, Abteilungsleiter Fußball beim TSV Landsberg. Am Lech wollte man das Talent langfristig binden: „Wir waren eigentlich zuversichtlich, dass er verlängert“. Doch das Kapitel Bayernliga war für den 19-Jährigen schnell beendet. Auch wenn Spieler und Verein fortan getrennte Wege gehen, prophezeit der Abteilungsleiter erfolgreiche Zeiten für das Talent: „Bleibt er fit, dann kann er ein geiler Kicker werden.“

Diesen Plan hatte das Management des Spielers wohl bereits vor dem Wechsel nach Landsberg. Der TSV sollte, nach Aussagen von Vater Prenka, als Übergangsstation fungieren. Deshalb unterzeichnete Oliver Prenka lediglich einen Einjahresvertrag.

Europa zeigt Interesse – Neuer Verein vor Probleme gestellt

Wie der Manager verriet, gab es mehrere Angebote aus Europa – ein Zeichen seiner Qualität. So soll Prenka neben einer Offerte aus der vierten italienischen Liga auch mehrere Einladungen aus Bosnien bekommen haben. Obwohl ein Klub aus der bosnischen Premijer Liga (1. Liga in Bosnien) interessiert war, entschied sich Prenka für den FK Sloboda Novi Grad – zweite bosnische Liga.

Dort hoffte Manager Anton Prenka auf eine rasante Entwicklung. Der Mittelstürmer schlug sofort ein und erzielte in den ersten vier Partien drei Tore. Doch plötzlich folgte die Wendung: Aus finanziellen Gründen musste der Verein die Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden. Oliver stand ohne Team da.

Durch seinen überzeugenden Start in Bosnien wurden jedoch mehrere bosnische Erstliga-Klubs auf ihn aufmerksam. Sein Vater hatte aber andere Pläne. Er schickte Oliver in die kroatische Hauptstadt zum NK HAŠK Zagreb – dritte kroatische Liga. Dort soll Oliver erstmal bis zur Winterpause spielen und sich beweisen. Durch seine kroatischen Wurzeln wird der 19-Jährige wohl keine größeren Eingewöhnungsprobleme haben.

Scouts sollen um heiß begehrtes Talent buhlen

Die Gehälter sollen sich in dieser Liga zwischen 700 und 2.500 Euro pro Monat bewegen. Für das Talent ist das mehr als genug Geld, weil der Verein neben der Verpflegung und Ausrüstung auch eine Wohnung im Stadion bereitstellt.

Der Wechsel geschieht auch vor dem Hintergrund des attraktiven Transfermarktes in Kroatien: „Da sind ein paar Scout-Unternehmen, die wirklich auf einem Top-Niveau sind“, sagt der Manager im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Wenn Prenka erneut seine Fähigkeiten unter Beweis stellt, dann „stehen ihm alle Türen offen.“ (mh)