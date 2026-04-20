Von Krombacher: Holt euch euren Trikotsatz oder Hoodies für nur 129€

Fußballfreunde aufgepasst: Krombacher unterstützt jetzt euren Verein mit einem Trikotsatz (oder Team-Hoodies) für nur 129€. Schnell sein lohnt sich hier: Nur die ersten 150 angemeldeten Vereine erhalten dieses überragende Angebot, anschließend ist die Aktion beendet!
📝 Schlage deine Mannschaft vor
Ab dem 27.04.26 kann jeder Sportverein aus den teilnehmen Regionen mitmachen
👕 Trikotsatz oder Hoodies abstauben
Mit ein bisschen Glück bist du einer der ersten 150 Vereine und erhältst deinen Bestellgutschein
🍺 Zusatzverlosung
Unter allen Vorschlägen verlost Krombacher noch fünf großartige Vereinsheimpakete, bestehend aus einer Krombacher Dartscheibe und einem Krombacher 5l Frischefässchen Doppelplack.
Alle Infos zur Aktion findet ihr hier!