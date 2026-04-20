Von Krombacher: Holt euch euren Trikotsatz oder Hoodies für nur 129€ Ab dem 27.04.: Einer der ersten 150 angemeldeten Vereine sein und sich einen Trikotsatz oder Team-Hoodies für 129€ sichern! von Redaktion · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Krombacher

Fußballfreunde aufgepasst: Krombacher unterstützt jetzt euren Verein mit einem Trikotsatz (oder Team-Hoodies) für nur 129€. Schnell sein lohnt sich hier: Nur die ersten 150 angemeldeten Vereine erhalten dieses überragende Angebot, anschließend ist die Aktion beendet!

📝 Schlage deine Mannschaft vor

Ab dem 27.04.26 kann jeder Sportverein aus den teilnehmen Regionen mitmachen



👕 Trikotsatz oder Hoodies abstauben

Mit ein bisschen Glück bist du einer der ersten 150 Vereine und erhältst deinen Bestellgutschein

🍺 Zusatzverlosung

Unter allen Vorschlägen verlost Krombacher noch fünf großartige Vereinsheimpakete, bestehend aus einer Krombacher Dartscheibe und einem Krombacher 5l Frischefässchen Doppelplack.





