Von Kreisliga-Knipser bis Regionalliga-Aufsteiger: Junges Blut für SCB

Beim SC Bernburg laufen die Planungen für die neue Spielzeit auf Hochtouren. Am Mittwoch hat der Verbandsligist bereits seinen fünften Neuzugang des Sommers präsentiert. Vom Kreisliga-Knipser bis zum Regionalliga-Aufsteiger ist alles dabei - und allen voran viel frisches Blut.

Als erster Neuzugang wurde Manuel Gohl beim SCB vorgestellt. Der 19-Jährige kann auf eine sehr beeindruckende Bilanz verweisen: In den vergangenen beiden Saisons sammelte er 93 (!) Scorerpunkte in 47 Einsätzen für den Kreisligisten SV Saxonia Gatersleben. Nun wagt der Youngster den großen Schritt nach Bernburg. "Damit möchten wir den regionalen Bezug halten und jungen talentierten Spielern die Chance geben, sich in der Verbandsliga zu beweisen", schrieb der Verbandsligist zur Vorstellung des dynamischen Angreifers. Zum Spielerprofil: >> Manuel Gohl

Ebenfalls von der Kreisebene kommt Leon Christian Schmidt in die Sparkassenarena. Mit 26 Treffern im Dress des SV Wulfen führt der 20-Jährige die Torjägerliste in der Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld an. Im Nachwuchs lief Schmidt bereits für den TV Askania Bernburg auf. Nun ist er zurück in der Krumbholzallee. "Wir freuen uns, mit Leon wieder einen regionalen Spieler begrüßen zu dürfen", schrieb der SCB. "Mit seiner Spielweise wird Leon neue Akzente im Angriffsspiel unserer SCB-Elf setzen und mit seinem linken Hammer die Netze zum Zappeln bringen." Zum Spielerprofil: >> Leon Christian Schmidt