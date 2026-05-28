Von Kreisliga bis C-Klasse: Regelungen der Relegationen Zugspitze

Der Lenggrieser SC (grün) belegt aktuell den Aufstiegsrelegationsplatz in der Kreisliga. – Foto: Markus Nebl

Die heiße Saisonphase ist eingeläutet! Während für die meisten Mannschaften die Sommerpause ansteht, müssen andere noch eine Extrarunde drehen. Auch in den Zugspitz-Ligen stehen die Relegationen an. Die Regelungen in der Übersicht.

Alle Relegationsspiele werden mit Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Die Spannung steigt, die wichtigsten Entscheidungen stehen bevor! In den Zugspitz-Ligen stehen die letzten Saisonspiele an, danach geht es für einige Mannschaften in die Relegation.

Die Meister aus den beiden Kreisligen steigen direkt in die Bezirksliga auf.

Die Kreisligen im Kreis Zugspitze spielen in der Saison 2025/26 mit 28 Mannschaften, eingeteilt in zwei Gruppen mit 14 (Gruppe 1) und 14 (Gruppe 2) Mannschaften.

Die jeweiligen Tabellenzweiten haben die Chance, sich über die Relegation für die Bezirksliga zu qualifizieren. Diese läuft wie folgt ab:

Erste Runde:

Die jeweiligen Zweiten der Kreisligen Zugspitze treffen in Hin- und Rückspiel aufeinander. Für den Gewinner lebt der Bezirksliga-Traum weiter.

Relegationszeitraum von Dienstag 02.06.2026 bis Sonntag 07.06.2025

Zweite Runde:

Es wartet jedoch noch eine zweite Runde in der Relegation. Der Gewinner trifft anschließend kreisübergreifend in Hin- und Rückspiel auf einen weiteren Kreisligisten und kann sich den Aufstieg sichern.

Aufstiegsrelegation der Kreisligisten:

Hinspiel: Kreisliga München – Kreisliga Zugspitze (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)

Rückspiel: Kreisliga Zugspitze – Kreisliga München (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)

Hinspiel: Kreisliga Donau/lsar – Kreisliga Inn/Salzach (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)

Rückspiel: Kreisliga Inn/Salzach : Kreisliga Donau/Isar (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)

Abstieg:

Aus den Kreisligen steigen jeweils der Tabellenletzte und -vorletzte direkt in die Kreisklasse ab.

Die beiden vor dem bestplatziertem Direkabsteiger platzierten Mannschaften jeder Gruppe spielen in einer Relegationsrunde mit den Tabellenzweiten der Kreisklasse um weitere Plätze in der Kreisliga.

Es spielen:

Tabellenplatz 11 der KL 1 – KK 3 Tabellenplatz 2

Tabellenplatz 12 der KL 1 – KK 2 Tabellenplatz 2

Tabellenplatz 11 der KL 2 – KK 1 Tabellenplatz 2

Tabellenplatz 12 der KL 2 – KK 4 Tabellenplatz 2

Die Kreisligisten haben im Hinspiel Heimrecht.

Kreisklasse Zugspitze

Die Kreisklassen im Kreis Zugspitze spielen in der Saison 2025/26 mit 58 Mannschaften, eingeteilt in vier Gruppen, zwei mit je 14 Mannschaften und zwei mit 15 Mannschafen.

Relegationszeitraum von Dienstag 02.06.2025 bis Sonntag 07.06.2026

Aufstieg:

Die Meister der Kreisklassen steigen direkt in die Kreisliga auf.

Die Tabellenzweiten spielen mit einer der Mannschaften vor dem bestplatziertem Direkabsteiger der Kreisliga in einer Relegationsrunde um die weiteren freien Plätze in der Kreisliga.

(Siehe oben bei Kreisliga)

Abstieg:

Aus den Kreisklassen mit 14 Mannschaften steigen der Tabellendreizehnte und -vierzehnte direkt in der A-Klasse ab. Aus den Kreisklassen mit 15 Mannschaften steigen der Tabellendreizehnte -vierzehnte und -fünfzehnte direkt ab.

Die zwei in der Tabelle vor dem besten Absteiger liegenden Vereine spielen gegen den Tabellenzweiten der A-Klasse um die freien Plätze in der Kreisklasse.

Die Kreisklassisten haben im Hinspiel Heimrecht.

Es spielen:

KK 1 Tabellenplatz 11 – AK 2 Tabellenplatz 2

KK 1 Tabellenplatz 12 – AK 1 Tabellenplatz 2

KK 2 Tabellenplatz 11 – AK 4 Tabellenplatz 2

KK 2 Tabellenplatz 12 – AK 3 Tabellenplatz 2

KK 3 Tabellenplatz 11 – AK 6 Tabellenplatz 2

KK 3 Tabellenplatz 12 – AK 5 Tabellenplatz 2

KK 4 Tabellenplatz 11 – AK 7 Tabellenplatz 2

KK 4 Tabellenplatz 12 – AK 8 Tabellenplatz 2

A-Klasse Zugspitze

Die A-Klassen im Kreis Zugspitze spielen in der Saison 2025/26 mit 101 Mannschaften, eingeteilt in acht Gruppen. Fünf Gruppen mit je 13 Mannschaften, drei Gruppen mit je 12 Mannschaften.

Relegationszeitraum von Dienstag 02.06.2026 bis Sonntag 07.06.2026

Aufstieg:

Die Meister der A-Klassen steigen direkt in die Kreisklasse auf.

Die Tabellenzweiten der A-Klassen spielen mit den Releganten der Kreisklassen die weiteren freien Plätze aus.

(siehe Kreisklasse)

Abstieg:

Der jeweilige Letzte der A-Klassen steigen direkt in die B-Klasse ab.

Eine Relegation mit der B-Klasse findet nicht statt.

B-Klasse Zugspitze

Die B-Klassen im Kreis Zugspitze spielen in der Saison 2025/26 mit 96 Mannschaften, eingeteilt in acht Gruppen mit je 12 Mannschaften.

Aufstieg:

Aus den B-Klassen steigt der Tabellenerste direkt in die A-Klasse auf.

Die Relegation zur A-Klasse entfällt.

Abstieg:

Aus den B-Klassen steigt der Tabellenletzte direkt in die C-Klasse ab.

Die Relegation mit der C-Klasse entfällt.

C-Klasse Zugspitze

Die C-Klassen im Kreis Zugspitze spielen in der Saison 2025/26 mit 57 Mannschaften, eingeteilt in fünf Gruppen. Eine Gruppe mit 13 Mannschaften, eine Gruppe mit 12 Mannschaften, zwei Gruppen mit elf Mannschaften und eine Gruppe mit zehn Mannschaften.

Aufstieg:

Der Tabellenerster und -zweite steigen direkt in die B-Klasse auf.

Die Relegation zur B-Klasse entfällt.