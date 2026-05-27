Von Kreisliga bis C-Klasse: Regelungen der Relegationen München

Der SV Lohhof steht aktuell auf dem Relegationsplatz der Kreisliga 1. – Foto: Jenni Maul

Die heiße Saisonphase ist eingeläutet! Während für die meisten Mannschaften die Sommerpause ansteht, müssen andere noch eine Extrarunde drehen. Auch in den Münchner Ligen stehen die Relegationen an. Die Regelungen in der Übersicht.

Alle Relegationsspiele werden in Hin- und Rückspielen und in Einzelspielen ausgetragen.

Die Spannung steigt, die wichtigsten Entscheidungen stehen bevor! In den Münchner Amateurklassen stehen die letzten Saisonspiele an, danach geht es für einige Mannschaften in die Relegation.

Die Kreisligen München spielen in der Saison 2025/2026 mit 42 Mannschaften, eingeteilt in drei Gruppen mit jeweils 14 Mannschaften.

Die Entscheidungsspiele zur Ermittlung des Releganten zur Bezirksliga werden in einem Spiel auf neutralem Platz ermittelt.

Aufstieg:

Die Meister der drei Kreisligen steigen direkt in die Bezirksliga auf.

Die jeweils zweitplatzierten der Kreisligen München spielen einen Releganten für den Aufstieg zur Bezirksliga aus. Der Quotienten Beste erhält in der ersten Runde ein Freilos. Diese Entscheidungsspiele finden auf einem neutralen Platz statt.

Die Spiele finden am Dienstag, 02.06.2026 und am Samstag, 06.06.2026 statt.

Anschließend trifft der Gewinner kreisübergreifend in Hin- und Rückspiel auf einen weiteren Kreisligisten und kann sich den Aufstieg sichern.

Aufstiegsrelegation der Kreisligisten:

Hinspiel: 2. Kreisliga München – 2. Kreisliga Zugspitze (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)

Rückspiel: 2. Kreisliga Zugspitze – 2. Kreisliga München (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)

Hinspiel: 2. Kreisliga Donau/lsar – 2. Kreisliga Inn/Salzach (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)

Rückspiel: 2. Kreisliga Inn/Salzach : 2. Kreisliga Donau/Isar (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)

Die Quotientenregelung ergibt sich aus den erzielten Punkten geteilt durch die Anzahl der gewerteten Meisterschaftsspiele.

Abstieg:

Der Tabellendreizehnte und -vierzehnte jeder Kreisliga steigt direkt in die Kreisklasse ab.

Die beiden Mannschaften vor den direkten Abstiegsplätzen spielen mit den Tabellenzweiten der Kreisklassen um die weiteren freien Plätze in der Kreisliga.

Die Releganten der Kreisliga spielen in Hin- und Rückspiel gegen die Releganten der Kreisklasse um den Erhalt der Kreisliga bzw. um den Aufstieg in die Kreisliga.

Die Spiele finden in Hin- und Rückspiel statt. Im Hinspiel besitzt der Kreisklassist Heimrecht.

Die Hinspiele finden jeweils am 02.06.2026/03.06.2026 um 18:30 Uhr und die Rückspiele am 06.06.2026/07.06.2026 14:30 Uhr stat.

Die Releganten der Kreisliga 1 spielen gegen die Releganten der Kreisklasse 1 und 2

Die Releganten der Kreisliga 2 spielen gegen die Releganten der Kreisklasse 3 und 4

Die Releganten der Kreisliga 3 spielen gegen die Releganten der Kreisklasse 5 und 6.

Kreisklasse München

Die Kreisklassen München spielen in der Saison 2025/2026 mit 83 Mannschaften, eingeteilt in sechs Gruppen. Fünf Gruppen spielen mit je 14 Mannschaften, eine Gruppe mit 13 Mannschaften.

Aufstieg:

Die Meister der Kreisklassen steigen direkt in die Kreisliga auf.

Die Tabellenzweiten spielen mit den Mannschaften vor den direkten Abstiegsplätzen der Kreisliga um die weiteren freien Plätze in der Kreisliga. (siehe Kreisliga)

Abstieg:

Die Tabellenletzten jeder Kreisklasse steigen direkt in die A-Klasse ab.

Die Releganten der A-Klasse spielen in einem Spiel gegen die Releganten der Kreisklasse um den Aufstieg in die Kreisklasse bzw. um den Abstieg in die A-Klasse.

Die Kreisklassenmannschat hat Heimrecht.

Kreisklasse 1 gegen A-Klasse 1

Kreisklasse 2 gegen A-Klasse 2

Kreisklasse 3 gegen A-Klasse 3

Kreisklasse 4 gegen A-Klasse 4

Kreisklasse 5 gegen A-Klasse 5

Kreisklasse 6 gegen A-Klasse 6

Die Spiele müssen bis zum 07.06.2026 ausgetragen werden.

A-Klasse München

Die A-Klassen München spielen in der Saison 2025/2026 mit 73 Mannschaften, eingeteilt in sechs Gruppen. Fünf Gruppen spielen mit je 12 Mannschaften, eine Gruppe mit 13 Mannschaften.

Aufstieg:

Die Meister der A-Klassen steigen direkt in die Kreisklasse auf.

Die Tabellenzweiten spielen mit den Mannschaften vor den direkten Abstiegsplätzen der Kreisklassen um die weiteren freien Plätze in der Kreisklasse. (siehe Kreisklasse)

Abstieg:

Die beiden Tabellenletzten jeder A-Klasse steigen direkt in die B-Klasse ab.

Der Modus und die Durchführungsbestimmungen der Relegationsrunde werden rechtzeitig vor Saisonende bekanntgegeben und amtlich veröffentlicht.

B-Klasse München

Die B-Klassen München spielen in der Saison 2025/2026 mit 73 Mannschaften, eingeteilt in sechs Gruppen. Fünf Gruppen spielen mit je 12 Mannschaften, eine Gruppe mit 13 Mannschaften.

Aufstieg:

Die Meister und Tabellenzweiten der B-Klassen steigen direkt in die A-Klasse auf.

Abstieg:

Die beiden Tabellenletzten jeder B-Klasse steigen direkt in die C-Klasse ab.

Eine Relegation zur C-Klasse entfällt.

C-Klasse München

Die C-Klassen München spielen in der Saison 2025/2026 mit 95 Mannschaften, eingeteilt in sieben Gruppen. Drei Gruppen spielen mit je 13 Mannschaften, vier Gruppen mit je 14 Mannschaften.

Aufstieg:

Die Meister und Tabellenzweiten der C-Klassen steigen direkt in die B-Klasse auf.

Eine Relegation zur B-Klasse entfällt.