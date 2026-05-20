Von Kreisliga bis C-Klasse: Regelungen der Relegationen Inn/Salzach

Reichertsheim befindet sich in der Kreisliga 1 aktuell auf dem Aufstiegsrelegationsrang. – Foto: Marc Marasescu

Die heiße Saisonphase ist eingeläutet! Während für die meisten Mannschaften die Sommerpause ansteht, müssen andere noch eine Extrarunde drehen. In den Inn/Salzach-Ligen stehen die Relegationen an. Die Regelungen in der Übersicht.

Die Relegationsspiele zur Kreisliga, Kreisklasse sowie den B-Klassen finden in einem Spiel auf neutralem Platz statt.

Die Spannung steigt, die wichtigsten Entscheidungen stehen bevor! In den Inn/Salzach-Ligen stehen die letzten Saisonspiele an, danach geht es für einige Mannschaften in die Relegation.

Die Kreisligen im Kreis Inn/Salzach spielen in der Saison 2025/26 mit 29 Mannschaften, eingeteilt in zwei Gruppen mit 15 (Gruppe 1) und 14 (Gruppe 2) Mannschaften.

Die Übersicht der Relegations-Regelungen der Inn/Salzach-Ligen:

Aufstieg:

Die Meister aus den beiden Kreisligen steigen direkt in die Bezirksliga auf. In der Kreisliga 1 ist der Kampf um die Meisterschaft noch eng, in der Kreisliga 2 steht Prien bereits als Aufsteiger fest.

Die jeweiligen Tabellenzweiten haben die Chance, sich über die Relegation für die Bezirksliga zu qualifizieren. Diese läuft wie folgt ab:

Erste Runde:

Die jeweiligen Zweiten der Kreisligen Inn/Salzach treffen in Hin- und Rückspiel aufeinander. Für den Gewinner lebt der Bezirksliga-Traum weiter.

Zweite Runde:

Es wartet jedoch noch eine zweite Runde in der Relegation. Der Gewinner trifft anschließend kreisübergreifend in Hin- und Rückspiel auf einen weiteren Kreisligisten und kann sich den Aufstieg sichern.

Abstieg:

Aus den Kreisligen steigen jeweils der Tabellenletzte und -vorletzte direkt in die Kreisklasse ab.

Die beiden vor dem bestplatziertem Direktabsteiger platzierten Mannschaften jeder Gruppe spielen in einer Relegationsrunde mit den Tabellenzweiten der Kreisklasse um weitere Plätze in der Kreisliga.

Der Modus und die Durchführungsbestimmungen der Relegtionsrunde werden rechtzeitig vor dem Saisonende vom BFV veröffentlicht.

Kreisklasse Inn/Salzach

Die Kreisklassen im Kreis Inn/Salzach spielen in der Saison 2025/26 mit 56 Mannschaften, eingeteilt in vier Gruppen.

Aufstieg:

Die Meister der Kreisklassen steigen direkt in die Kreisliga auf.

Die Tabellenzweiten spielen mit den beiden vor dem bestplatziertem Direktabsteiger platzierten Mannschaften der Kreisliga in einer Relegationsrunde um die weiteren freien Plätze in der Kreisliga.

Abstieg:

Der Tabellendreizehnte und -vierzehnte der Abschlusstabelle steigt direkt in die A-Klasse ab.

Die zwei in der Tabelle vor dem besten Absteiger liegenden Vereine spielen gegen die Tabellenzweiten und -dritten der A-Klasse um die freien Plätze in der Kreisklasse.

Der Modus und die Durchführungsbestimmungen der Relegtionsrunde werden rechtzeitig vor dem Saisonende vom BFV veröffentlicht.

A-Klasse Inn/Salzach

Die A-Klassen im Kreis Inn/Salzach spielen in der Saison 2025/26 mit 72 Mannschaften, eingeteilt in sechs Gruppen.

Aufstieg:

Die Meister der A-Klassen steigen direkt in die Kreisklasse auf.

Die Tabellenzweiten und -dritten der A-Klassen spielen mit den Releganten der Kreisklassen die weiteren freien Plätze aus.

Abstieg:

Die Tabellenelften und -zwölften der A-Klassen steigen direkt in die B-Klasse ab.

Eine Relegation mit der B-Klasse findet nicht statt.

Der Modus und die Durchführungsbestimmungen der Relegationsrunde werden rechtzeitig vor dem Saisonende vom BFV veröffentlicht.

B-Klasse Inn/Salzach

Die B-Klassen im Kreis Inn/Salzach spielen in der Saison 2025/26 mit 72 Mannschaften, eingeteilt in sechs Gruppen.

Aufstieg:

Die jeweiligen Tabellenersten und -zweiten steigen direkt in die A-Klasse auf.

Eine Relegationsrunde mit der A-Klasse wird nicht ausgespielt.

Abstieg:

Die Tabellenelften und -zwölften der B-Klassen steigen direkt in die C-Klasse ab.

Eine Relegationsrunde mit der C-Klasse wird nicht ausgespielt.

C-Klasse Inn/Salzach

Die C-Klassen im Kreis Inn/Salzach spielen in der Saison 2025/26 mit 87 Mannschaften, eingeteilt in fünf Gruppen mit je elf Mannschaften, zwei Gruppen mit je zehn Mannschaften und einer Gruppe mit 12 Mannschaften.

Aufstieg:

Die Meister der C-Klassen steigen direkt in die B-Klasse auf.

Die Tabellenzweiten spielen in einer Aufstiegsrunde um die freien Plätze in der B-Klasse.

Der Modus und die Durchführungsbestimmungen der Aufstiegsrunde werden rechtzeitig vor dem Saisonende vom BFV veröffentlicht.