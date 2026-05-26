Von Kreisliga bis C-Klasse: Regelungen der Relegationen Donau/Isar

Der SV Kranzberg steht aktuell auf dem Aufstiegsrelegationsplatz der Kreisliga. – Foto: Stephan Schikowski

Die heiße Saisonphase ist eingeläutet! Während für die meisten Mannschaften die Sommerpause ansteht, müssen andere noch eine Extrarunde drehen. Auch in den Donau/Isar-Ligen stehen die Relegationen an. Die Regelungen in der Übersicht.

Mit Ausnahme der Tabellenzweiten der Kreisliga (Hin- und Rückspielmodus) werden alle übrigen Relegationsspiele in einem Spiel auf neutraler Spielstätte ausgetragen.

Die Spannung steigt, die wichtigsten Entscheidungen stehen bevor! In den Donau/Isar-Ligen stehen die letzten Saisonspiele an, danach geht es für einige Mannschaften in die Relegation.

Die Meister aus den beiden Kreisligen steigen direkt in die Bezirksliga auf.

Die Kreisligen im Kreis Donau/Isar spielen in der Saison 2025/26 mit 28 Mannschaften, eingeteilt in zwei Gruppen mit 14 (Gruppe 1) und 14 (Gruppe 2) Mannschaften.

Die jeweiligen Tabellenzweiten haben die Chance, sich über die Relegation für die Bezirksliga zu qualifizieren. Diese läuft wie folgt ab:

Erste Runde:

Die jeweiligen Zweiten der Kreisligen Donau/Isar treffen in Hin- und Rückspiel aufeinander. Für den Gewinner lebt der Bezirksliga-Traum weiter. Das Heimrecht für das Hinspiel wird am 30.05.2025 bei der Relegationsauslosung im Kreis Donau/Isar ausgelost.

Spiel 1: Dienstag, 02.06.2026

Spiel 2: Freitag, 05.06.2026

Zweite Runde:

Es wartet jedoch noch eine zweite Runde in der Relegation. Der Gewinner trifft anschließend kreisübergreifend in Hin- und Rückspiel auf einen weiteren Kreisligisten und kann sich den Aufstieg sichern.

Aufstiegsrelegation der Kreisligisten:

Hinspiel: Kreisliga München – Kreisliga Zugspitze (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)

Rückspiel: Kreisliga Zugspitze – Kreisliga München (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)

Hinspiel: Kreisliga Donau/lsar – Kreisliga Inn/Salzach (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)

Rückspiel: Kreisliga Inn/Salzach : Kreisliga Donau/Isar (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)

Abstieg:

Aus den Kreisligen steigen jeweils der Tabellenletzte und -vorletzte direkt in die Kreisklasse ab.

Die beiden vor dem bestplatziertem Direkabsteiger platzierten Mannschaften jeder Gruppe spielen in einer Relegationsrunde mit den Tabellenzweiten der Kreisklasse um weitere Plätze in der Kreisliga.

Spiel 3: Tabellenplatz 11 der KL 1 – KK 1 oder KK 2 Tabellenplatz 2 Samstag 06.06.2026 17:00 Uhr

Spiel 4: Tabellenplatz 12 der KL 1 – KK 1 oder KK 2 Tabellenplatz 2 Sonntag 07.06.2026 15:00 Uhr

Spiel 5: Tabellenplatz 11 der KL 2 – KK 3 oder KK 4 Tabellenplatz 2 Samstag 06.06.2026 17:00 Uhr

Spiel 6: Tabellenplatz 12 der KL 2 – KK 3 oder KK 4 Tabellenplatz 2 Sonntag 07.06.2026 15:00 Uhr

Kreisklasse Donau/Isar

Die Kreisklassen im Kreis Donau/Isar spielen in der Saison 2025/26 mit 55 Mannschaften, eingeteilt in vier Gruppen, drei mit je 14 Mannschaften und eine mit 13 Mannschafen.

Aufstieg:

Die Meister der Kreisklassen steigen direkt in die Kreisliga auf.

Die Tabellenzweiten spielen mit einer der Mannschaften vor dem bestplatziertem Direkabsteiger der Kreisliga in einer Relegationsrunde um die weiteren freien Plätze in der Kreisliga.

(Siehe oben bei Kreisliga)

Abstieg:

Der Tabellenletzte der jeweiligen Kreisklasse steigt direkt in die A-Klasse ab.

Die zwei in der Tabelle vor dem besten Absteiger liegenden Vereine spielen gegen den Tabellenzweiten der A-Klasse um die freien Plätze in der Kreisklasse.

Spiel 7 - KK 1 Tabellenplatz 11 – AK 1 oder AK 2 Tabellenplatz 2 Mittwoch 03.06.2026 18:30 Uhr

Spiel 8 - KK 1 Tabellenplatz 12 – AK 1 oder AK 2 Tabellenplatz 2 Donnerstag 04.06.2026 17:00 Uhr

Spiel 9 - KK 2 Tabellenplatz 11 – AK 3 oder AK 4 Tabellenplatz 2 Montag 08.06.2026 18:30 Uhr

Spiel 10 - KK 2 Tabellenplatz 12 – AK 3 oder AK 4 Tabellenplatz 2 Dienstag 09.06.2026 18:30 Uhr

Spiel 11 - KK 3 Tabellenplatz 11 – AK 5 oder AK 6 Tabellenplatz 2 Mittwoch 03.06.2026 18:30 Uhr

Spiel 12 - KK 3 Tabellenplatz 12 – AK 5 oder AK 6 Tabellenplatz 2 Donnerstag 04.06.2026 17:00 Uhr

Spiel 13 -KK 4 Tabellenplatz 11 – AK 7 oder AK 8 Tabellenplatz 2 Montag 08.06.2026 18:30 Uhr

Spiel 14 - KK 4 Tabellenplatz 12 – AK 7 oder AK 8 Tabellenplatz 2 Dienstag 09.06.2026 18:30 Uhr

A-Klasse Donau/Isar

Die A-Klassen im Kreis Donau/Isar spielen in der Saison 2025/26 mit 99 Mannschaften, eingeteilt in acht Gruppen. Vier Gruppen mit je 13 Mannschaften, drei Gruppen mit je 12 Mannschaften und eine Gruppe mit elf Mannschaften.

Aufstieg:

Die Meister der A-Klassen steigen direkt in die Kreisklasse auf.

Die Tabellenzweiten der A-Klassen spielen mit den Releganten der Kreisklassen die weiteren freien Plätze aus.

(Siehe oben bei Kreisklasse)

Abstieg:

Der jeweilige Letzte der A-Klassen steigen direkt in die B-Klasse ab.

Eine Relegation mit der B-Klasse findet nicht statt.

B-Klasse Donau/Isar

Die B-Klassen im Kreis Donau/Isar spielen in der Saison 2025/26 mit 62 Mannschaften, eingeteilt in fünf Gruppen. Eine Gruppe mit 14 Mannschaften und vier mit je 12 Mannschaften.

Aufsteig:

Die jeweiligen Tabellenersten und -zweiten steigen direkt in die A-Klasse auf.

Eine Relegationsrunde mit der A-Klasse wird nicht ausgespielt.

Abstieg:

Der Tabellendreizehnte und -vierzehnte der B-Klasse mit 14 steigt direkt in die C-Klasse ab. Aus den Liegen mit zwölf Mannschaften steigt nur der Letzte ab.

Eine Relegationsrunde mit der C-Klasse wird nicht ausgespielt.

C-Klasse Donau/Isar

Die C-Klassen im Kreis Donau/Isar spielen in der Saison 2025/26 mit 53 Mannschaften, eingeteilt in vier Gruppen. Eine Gruppe mit 14 Mannschaften, drei Gruppen mit 13 Mannschaften.

Aufstieg:

Die Meister und Tabellenzweiten der C-Klassen steigen direkt in die B-Klasse auf.

Die Relegation zur B-Klasse entfällt.