 2026-07-30T07:56:49.385Z

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Von Kreisliga A bis D: Kreis Heinsberg veröffentlicht Spielpläne

Alle Spielpläne im Kreis Heinsberg online!

von red · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga A Heinsberg
KL B2 Heinsberg
KL B1 Heinsberg
KL C1 Heinsberg
KL C2 Heinsberg

Als erster Fußballkreis im Verbandsgebiet Mittelrhein hat der Kreis Heinsberg die Spielpläne für den Herrenspielbetrieb der Saison 2026/2027 veröffentlicht.

Kreisliga A Heinsberg

1. Spieltag
28.08.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven - TuS Rheinland Dremmen
28.08.26 SV Brachelen - Niersquelle Kuckum
30.08.26 Union Schafhausen II - Roland Millich
30.08.26 FC Germania Rurich - Adler Effeld
30.08.26 SV Golkrath - SV Breberen
30.08.26 BC Oberbruch - Spielverein Klinkum
30.08.26 Viktoria Waldenrath-Straeten - FC Eintracht Kempen
30.08.26 SC Selfkant - 1. FC Heinsberg-Lieck

2. Spieltag
02.09.26 FC Eintracht Kempen - Adler Effeld
02.09.26 Niersquelle Kuckum - Viktoria Waldenrath-Straeten
02.09.26 Roland Millich - SV Brachelen
02.09.26 Spielverein Klinkum - Union Schafhausen II
02.09.26 SV Breberen - BC Oberbruch
02.09.26 TuS Rheinland Dremmen - SV Golkrath
02.09.26 1. FC Heinsberg-Lieck - FSV Geilenkirchen-Hünshoven
02.09.26 SC Selfkant - FC Germania Rurich

3. Spieltag
06.09.26 Niersquelle Kuckum - Union Schafhausen II
06.09.26 Spielverein Klinkum - SV Golkrath
06.09.26 FC Eintracht Kempen - SV Brachelen
06.09.26 Roland Millich - BC Oberbruch
06.09.26 SV Breberen - FSV Geilenkirchen-Hünshoven
06.09.26 TuS Rheinland Dremmen - SC Selfkant
06.09.26 1. FC Heinsberg-Lieck - FC Germania Rurich
06.09.26 Adler Effeld - Viktoria Waldenrath-Straeten

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga A Heinsberg

Kreisliga B1 Heinsberg

1. Spieltag
28.08.26 Niersquelle Kuckum II - FC Borussia Hückelhoven
28.08.26 SC Wegberg - SV Helpenstein II
30.08.26 FC Germania Rurich II - Viktoria Kleingladbach
30.08.26 Grün-Weiß Karken - VfR Granterath
30.08.26 SG Union Würm-Lindern II - Sportfreunde Uevekoven II
30.08.26 SG Holzweiler / Katzem - FC Viktoria Doveren
30.08.26 Germania Kückhoven - 1. FC Wassenberg-Orsbeck
30.08.26 TuS Jahn Hilfarth - Schwarz-Weiß Schwanenberg

2. Spieltag
02.09.26 FC Viktoria Doveren - Viktoria Kleingladbach
02.09.26 Schwarz-Weiß Schwanenberg - SG Holzweiler / Katzem
02.09.26 Sportfreunde Uevekoven II - TuS Jahn Hilfarth
02.09.26 VfR Granterath - SG Union Würm-Lindern II
02.09.26 SV Helpenstein II - Grün-Weiß Karken
02.09.26 FC Borussia Hückelhoven - SC Wegberg
02.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck - Niersquelle Kuckum II
02.09.26 Germania Kückhoven - FC Germania Rurich II

3. Spieltag
06.09.26 SV Helpenstein II - Niersquelle Kuckum II
06.09.26 FC Borussia Hückelhoven - Germania Kückhoven
06.09.26 Sportfreunde Uevekoven II - Grün-Weiß Karken
06.09.26 FC Viktoria Doveren - TuS Jahn Hilfarth
06.09.26 Schwarz-Weiß Schwanenberg - SG Union Würm-Lindern II
06.09.26 VfR Granterath - SC Wegberg
06.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck - FC Germania Rurich II
06.09.26 Viktoria Kleingladbach - SG Holzweiler / Katzem

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga B1 Heinsberg

Kreisliga B2 Heinsberg

1. Spieltag
30.08.26 BC Oberbruch II - SV Scherpenseel-Grotenrath
30.08.26 Viktoria Waldenrath-Straeten II - FC Rhenania Immendorf
30.08.26 SVG Aphoven-Laffeld - SG Rodebachtal
30.08.26 FC Concordia Haaren - DJK Gillrath
30.08.26 Germania Teveren II - SG Ü.-Boscheln / JFC Alsdorf
30.08.26 FC Randerath Porselen - VfR Unterbruch
30.08.26 VfR Übach-Palenberg - FC Germania Bauchem
30.08.26 SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath - FC Wanderlust Süsterseel

2. Spieltag
02.09.26 FC Rhenania Immendorf - DJK Gillrath
02.09.26 FC Wanderlust Süsterseel - Viktoria Waldenrath-Straeten II
02.09.26 FC Germania Bauchem - SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath
02.09.26 SV Scherpenseel-Grotenrath - VfR Übach-Palenberg
02.09.26 VfR Unterbruch - BC Oberbruch II
02.09.26 SG Ü.-Boscheln / JFC Alsdorf - FC Randerath Porselen
02.09.26 SG Rodebachtal - Germania Teveren II
02.09.26 SVG Aphoven-Laffeld - FC Concordia Haaren

3. Spieltag
06.09.26 SG Rodebachtal - FC Concordia Haaren
06.09.26 FC Germania Bauchem - BC Oberbruch II
06.09.26 FC Rhenania Immendorf - SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath
06.09.26 FC Wanderlust Süsterseel - VfR Übach-Palenberg
06.09.26 VfR Unterbruch - Germania Teveren II
06.09.26 SG Ü.-Boscheln / JFC Alsdorf - SVG Aphoven-Laffeld
06.09.26 DJK Gillrath - Viktoria Waldenrath-Straeten II
06.09.26 SV Scherpenseel-Grotenrath - FC Randerath Porselen

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga B2 Heinsberg

Kreisliga C1 Heinsberg

1. Spieltag
28.08.26 SV Baal - Schwarz-Gelb Venrath
28.08.26 Sportfreunde Uevekoven III - FC Borussia Hückelhoven II
30.08.26 FC Dynamo Erkelenz II - SC Erkelenz II
30.08.26 SG Holzweiler / Katzem II - Schwarz-Weiß Schwanenberg II
30.08.26 Spielverein Immerath - Germania Kückhoven II
30.08.26 Sparta Gerderath - VfR Granterath II

2. Spieltag
05.09.26 Schwarz-Weiß Schwanenberg II - SV Baal
05.09.26 SC Erkelenz II - SG Holzweiler / Katzem II
06.09.26 FC Borussia Hückelhoven II - Spielverein Immerath
06.09.26 Germania Kückhoven II - FC Dynamo Erkelenz II
06.09.26 Schwarz-Gelb Venrath - Sparta Gerderath
06.09.26 STV Lövenich - Sportfreunde Uevekoven III

3. Spieltag
11.09.26 SV Baal - SC Erkelenz II
11.09.26 Sportfreunde Uevekoven III - VfR Granterath II
13.09.26 FC Dynamo Erkelenz II - SG Holzweiler / Katzem II
13.09.26 Germania Kückhoven II - FC Borussia Hückelhoven II
13.09.26 Spielverein Immerath - STV Lövenich
13.09.26 Sparta Gerderath - Schwarz-Weiß Schwanenberg II

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga C1 Heinsberg

Kreisliga C2 Heinsberg

1. Spieltag
30.08.26 Union Schafhausen III - Blau-Weiss Kirchhoven
30.08.26 Adler Effeld II - SC Myhl
30.08.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven II - 1. FC Wassenberg-Orsbeck II
30.08.26 FC Randerath Porselen II - TuS Rheinland Dremmen II
30.08.26 VfJ Ratheim - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath II
30.08.26 FC Concordia Birgelen - FC Eintracht Kempen II

2. Spieltag
06.09.26 TuS Rheinland Dremmen II - FSV Geilenkirchen-Hünshoven II
06.09.26 FC Eintracht Kempen II - Adler Effeld II
06.09.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath II - FC Randerath Porselen II
06.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck II - FC Concordia Birgelen
06.09.26 Blau-Weiss Kirchhoven - VfJ Ratheim
06.09.26 SC Myhl - SV Ophoven

3. Spieltag
13.09.26 Union Schafhausen III - SC Myhl
13.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck II - TuS Rheinland Dremmen II
13.09.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven II - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath II
13.09.26 FC Randerath Porselen II - Blau-Weiss Kirchhoven
13.09.26 SV Ophoven - FC Eintracht Kempen II
13.09.26 FC Concordia Birgelen - Adler Effeld II

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga C2 Heinsberg

Kreisliga C3 Heinsberg

1. Spieltag
30.08.26 VfJ Ratheim II - SV Brachelen II
30.08.26 VfR Übach-Palenberg II - SV Scherpenseel-Grotenrath II
30.08.26 DJK Gillrath II - FSV Geilenkirchen-Hünshoven III
30.08.26 SG Waldfeuch-Bocket-Braunsrath II - FC Germania Bauchem II
30.08.26 FC Concordia Haaren II - Rot-Weiß Frelenberg
30.08.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath - SV Breberen II

2. Spieltag
04.09.26 Rot-Weiß Frelenberg - DJK Gillrath II
04.09.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven III - SG Waldfeuch-Bocket-Braunsrath II
06.09.26 SV Breberen II - VfJ Ratheim II
06.09.26 FC Germania Bauchem II - VfR Übach-Palenberg II
06.09.26 SC Selfkant II - FC Concordia Haaren II
06.09.26 SV Scherpenseel-Grotenrath II - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath

3. Spieltag
13.09.26 VfJ Ratheim II - SV Scherpenseel-Grotenrath II
13.09.26 VfR Übach-Palenberg II - FSV Geilenkirchen-Hünshoven III
13.09.26 SG Waldfeuch-Bocket-Braunsrath II - Rot-Weiß Frelenberg
13.09.26 SC Selfkant II - SV Brachelen II
13.09.26 FC Concordia Haaren II - DJK Gillrath II
13.09.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath - FC Germania Bauchem II

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga C3 Heinsberg

Kreisliga D1 Heinsberg

1. Spieltag
30.08.26 Sparta Gerderath II - Niersquelle Kuckum III
30.08.26 FC Viktoria Doveren II - SC Wegberg II
30.08.26 SV Golkrath II - Spielverein Immerath II

2. Spieltag
04.09.26 SG Merbeck/Wegberg - Spielverein Immerath II
04.09.26 SC Wegberg II - Viktoria Kleingladbach II
06.09.26 Niersquelle Kuckum III - Spielverein Klinkum II

3. Spieltag
11.09.26 SG Merbeck/Wegberg - FC Viktoria Doveren II
13.09.26 Sparta Gerderath II - SC Wegberg II
13.09.26 SV Golkrath II - Niersquelle Kuckum III

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga D1 Heinsberg

Kreisliga D2 Heinsberg

1. Spieltag
29.08.26 TuS Jahn Hilfarth II - SV Waldfeucht-Bocket III
29.08.26 Ay-Yildizspor Hückelhoven II - VfR Unterbruch II
30.08.26 Grün-Weiß Karken II - 1. FC Heinsberg-Lieck II
30.08.26 SC Myhl II - FC Concordia Birgelen II

2. Spieltag
06.09.26 SV Waldfeucht-Bocket III - Ay-Yildizspor Hückelhoven II
06.09.26 FC Concordia Birgelen II - Grün-Weiss Schaufenberg
06.09.26 VfR Unterbruch II - Grün-Weiß Karken II

3. Spieltag
12.09.26 TuS Jahn Hilfarth II - SC Myhl II
13.09.26 Grün-Weiß Karken II - SV Waldfeucht-Bocket III
13.09.26 Grün-Weiss Schaufenberg - 1. FC Heinsberg-Lieck II

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga D2 Heinsberg

Kreisliga D3 Heinsberg

1. Spieltag
30.08.26 FC Randerath Porselen III - Germania Teveren III
30.08.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath III - SG VfL Boscheln/JFC Alsdorf II
30.08.26 FC Wanderlust Süsterseel II - Rot-Weiß Frelenberg II
30.08.26 SG Union Würm-Lindern III - 1. FC Rheinland Übach-Palenberg
30.08.26 FC Rhenania Immendorf II - FC Germania Bauchem III

2. Spieltag
04.09.26 1. FC Rheinland Übach-Palenberg - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath III
06.09.26 SG VfL Boscheln/JFC Alsdorf II - FC Randerath Porselen III
06.09.26 Rot-Weiß Frelenberg II - Germania Teveren III
06.09.26 FC Wanderlust Süsterseel II - FC Rhenania Immendorf II

3. Spieltag
11.09.26 Rot-Weiß Frelenberg II - FC Rhenania Immendorf II
13.09.26 FC Randerath Porselen III - 1. FC Rheinland Übach-Palenberg
13.09.26 Germania Teveren III - SG VfL Boscheln/JFC Alsdorf II
13.09.26 SG Union Würm-Lindern III - FC Germania Bauchem III

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga D3 Heinsberg