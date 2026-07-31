Von Kreisliga A bis D: Kreis Heinsberg veröffentlicht Spielpläne

Als erster Fußballkreis im Verbandsgebiet Mittelrhein hat der Kreis Heinsberg die Spielpläne für den Herrenspielbetrieb der Saison 2026/2027 veröffentlicht.
1. Spieltag
28.08.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven - TuS Rheinland Dremmen
28.08.26 SV Brachelen - Niersquelle Kuckum
30.08.26 Union Schafhausen II - Roland Millich
30.08.26 FC Germania Rurich - Adler Effeld
30.08.26 SV Golkrath - SV Breberen
30.08.26 BC Oberbruch - Spielverein Klinkum
30.08.26 Viktoria Waldenrath-Straeten - FC Eintracht Kempen
30.08.26 SC Selfkant - 1. FC Heinsberg-Lieck
2. Spieltag
02.09.26 FC Eintracht Kempen - Adler Effeld
02.09.26 Niersquelle Kuckum - Viktoria Waldenrath-Straeten
02.09.26 Roland Millich - SV Brachelen
02.09.26 Spielverein Klinkum - Union Schafhausen II
02.09.26 SV Breberen - BC Oberbruch
02.09.26 TuS Rheinland Dremmen - SV Golkrath
02.09.26 1. FC Heinsberg-Lieck - FSV Geilenkirchen-Hünshoven
02.09.26 SC Selfkant - FC Germania Rurich
1. Spieltag
28.08.26 Niersquelle Kuckum II - FC Borussia Hückelhoven
28.08.26 SC Wegberg - SV Helpenstein II
30.08.26 FC Germania Rurich II - Viktoria Kleingladbach
30.08.26 Grün-Weiß Karken - VfR Granterath
30.08.26 SG Union Würm-Lindern II - Sportfreunde Uevekoven II
30.08.26 SG Holzweiler / Katzem - FC Viktoria Doveren
30.08.26 Germania Kückhoven - 1. FC Wassenberg-Orsbeck
30.08.26 TuS Jahn Hilfarth - Schwarz-Weiß Schwanenberg
2. Spieltag
02.09.26 FC Viktoria Doveren - Viktoria Kleingladbach
02.09.26 Schwarz-Weiß Schwanenberg - SG Holzweiler / Katzem
02.09.26 Sportfreunde Uevekoven II - TuS Jahn Hilfarth
02.09.26 VfR Granterath - SG Union Würm-Lindern II
02.09.26 SV Helpenstein II - Grün-Weiß Karken
02.09.26 FC Borussia Hückelhoven - SC Wegberg
02.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck - Niersquelle Kuckum II
02.09.26 Germania Kückhoven - FC Germania Rurich II
3. Spieltag
06.09.26 SV Helpenstein II - Niersquelle Kuckum II
06.09.26 FC Borussia Hückelhoven - Germania Kückhoven
06.09.26 Sportfreunde Uevekoven II - Grün-Weiß Karken
06.09.26 FC Viktoria Doveren - TuS Jahn Hilfarth
06.09.26 Schwarz-Weiß Schwanenberg - SG Union Würm-Lindern II
06.09.26 VfR Granterath - SC Wegberg
06.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck - FC Germania Rurich II
06.09.26 Viktoria Kleingladbach - SG Holzweiler / Katzem
➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga B1 Heinsberg
1. Spieltag
30.08.26 BC Oberbruch II - SV Scherpenseel-Grotenrath
30.08.26 Viktoria Waldenrath-Straeten II - FC Rhenania Immendorf
30.08.26 SVG Aphoven-Laffeld - SG Rodebachtal
30.08.26 FC Concordia Haaren - DJK Gillrath
30.08.26 Germania Teveren II - SG Ü.-Boscheln / JFC Alsdorf
30.08.26 FC Randerath Porselen - VfR Unterbruch
30.08.26 VfR Übach-Palenberg - FC Germania Bauchem
30.08.26 SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath - FC Wanderlust Süsterseel
2. Spieltag
02.09.26 FC Rhenania Immendorf - DJK Gillrath
02.09.26 FC Wanderlust Süsterseel - Viktoria Waldenrath-Straeten II
02.09.26 FC Germania Bauchem - SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath
02.09.26 SV Scherpenseel-Grotenrath - VfR Übach-Palenberg
02.09.26 VfR Unterbruch - BC Oberbruch II
02.09.26 SG Ü.-Boscheln / JFC Alsdorf - FC Randerath Porselen
02.09.26 SG Rodebachtal - Germania Teveren II
02.09.26 SVG Aphoven-Laffeld - FC Concordia Haaren
3. Spieltag
06.09.26 SG Rodebachtal - FC Concordia Haaren
06.09.26 FC Germania Bauchem - BC Oberbruch II
06.09.26 FC Rhenania Immendorf - SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath
06.09.26 FC Wanderlust Süsterseel - VfR Übach-Palenberg
06.09.26 VfR Unterbruch - Germania Teveren II
06.09.26 SG Ü.-Boscheln / JFC Alsdorf - SVG Aphoven-Laffeld
06.09.26 DJK Gillrath - Viktoria Waldenrath-Straeten II
06.09.26 SV Scherpenseel-Grotenrath - FC Randerath Porselen
➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga B2 Heinsberg
1. Spieltag
28.08.26 SV Baal - Schwarz-Gelb Venrath
28.08.26 Sportfreunde Uevekoven III - FC Borussia Hückelhoven II
30.08.26 FC Dynamo Erkelenz II - SC Erkelenz II
30.08.26 SG Holzweiler / Katzem II - Schwarz-Weiß Schwanenberg II
30.08.26 Spielverein Immerath - Germania Kückhoven II
30.08.26 Sparta Gerderath - VfR Granterath II
2. Spieltag
05.09.26 Schwarz-Weiß Schwanenberg II - SV Baal
05.09.26 SC Erkelenz II - SG Holzweiler / Katzem II
06.09.26 FC Borussia Hückelhoven II - Spielverein Immerath
06.09.26 Germania Kückhoven II - FC Dynamo Erkelenz II
06.09.26 Schwarz-Gelb Venrath - Sparta Gerderath
06.09.26 STV Lövenich - Sportfreunde Uevekoven III
3. Spieltag
11.09.26 SV Baal - SC Erkelenz II
11.09.26 Sportfreunde Uevekoven III - VfR Granterath II
13.09.26 FC Dynamo Erkelenz II - SG Holzweiler / Katzem II
13.09.26 Germania Kückhoven II - FC Borussia Hückelhoven II
13.09.26 Spielverein Immerath - STV Lövenich
13.09.26 Sparta Gerderath - Schwarz-Weiß Schwanenberg II
➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga C1 Heinsberg
1. Spieltag
30.08.26 Union Schafhausen III - Blau-Weiss Kirchhoven
30.08.26 Adler Effeld II - SC Myhl
30.08.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven II - 1. FC Wassenberg-Orsbeck II
30.08.26 FC Randerath Porselen II - TuS Rheinland Dremmen II
30.08.26 VfJ Ratheim - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath II
30.08.26 FC Concordia Birgelen - FC Eintracht Kempen II
2. Spieltag
06.09.26 TuS Rheinland Dremmen II - FSV Geilenkirchen-Hünshoven II
06.09.26 FC Eintracht Kempen II - Adler Effeld II
06.09.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath II - FC Randerath Porselen II
06.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck II - FC Concordia Birgelen
06.09.26 Blau-Weiss Kirchhoven - VfJ Ratheim
06.09.26 SC Myhl - SV Ophoven
3. Spieltag
13.09.26 Union Schafhausen III - SC Myhl
13.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck II - TuS Rheinland Dremmen II
13.09.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven II - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath II
13.09.26 FC Randerath Porselen II - Blau-Weiss Kirchhoven
13.09.26 SV Ophoven - FC Eintracht Kempen II
13.09.26 FC Concordia Birgelen - Adler Effeld II
➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga C2 Heinsberg
1. Spieltag
30.08.26 VfJ Ratheim II - SV Brachelen II
30.08.26 VfR Übach-Palenberg II - SV Scherpenseel-Grotenrath II
30.08.26 DJK Gillrath II - FSV Geilenkirchen-Hünshoven III
30.08.26 SG Waldfeuch-Bocket-Braunsrath II - FC Germania Bauchem II
30.08.26 FC Concordia Haaren II - Rot-Weiß Frelenberg
30.08.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath - SV Breberen II
2. Spieltag
04.09.26 Rot-Weiß Frelenberg - DJK Gillrath II
04.09.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven III - SG Waldfeuch-Bocket-Braunsrath II
06.09.26 SV Breberen II - VfJ Ratheim II
06.09.26 FC Germania Bauchem II - VfR Übach-Palenberg II
06.09.26 SC Selfkant II - FC Concordia Haaren II
06.09.26 SV Scherpenseel-Grotenrath II - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath
3. Spieltag
13.09.26 VfJ Ratheim II - SV Scherpenseel-Grotenrath II
13.09.26 VfR Übach-Palenberg II - FSV Geilenkirchen-Hünshoven III
13.09.26 SG Waldfeuch-Bocket-Braunsrath II - Rot-Weiß Frelenberg
13.09.26 SC Selfkant II - SV Brachelen II
13.09.26 FC Concordia Haaren II - DJK Gillrath II
13.09.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath - FC Germania Bauchem II
➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga C3 Heinsberg
1. Spieltag
30.08.26 Sparta Gerderath II - Niersquelle Kuckum III
30.08.26 FC Viktoria Doveren II - SC Wegberg II
30.08.26 SV Golkrath II - Spielverein Immerath II
2. Spieltag
04.09.26 SG Merbeck/Wegberg - Spielverein Immerath II
04.09.26 SC Wegberg II - Viktoria Kleingladbach II
06.09.26 Niersquelle Kuckum III - Spielverein Klinkum II
3. Spieltag
11.09.26 SG Merbeck/Wegberg - FC Viktoria Doveren II
13.09.26 Sparta Gerderath II - SC Wegberg II
13.09.26 SV Golkrath II - Niersquelle Kuckum III
➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga D1 Heinsberg
1. Spieltag
29.08.26 TuS Jahn Hilfarth II - SV Waldfeucht-Bocket III
29.08.26 Ay-Yildizspor Hückelhoven II - VfR Unterbruch II
30.08.26 Grün-Weiß Karken II - 1. FC Heinsberg-Lieck II
30.08.26 SC Myhl II - FC Concordia Birgelen II
2. Spieltag
06.09.26 SV Waldfeucht-Bocket III - Ay-Yildizspor Hückelhoven II
06.09.26 FC Concordia Birgelen II - Grün-Weiss Schaufenberg
06.09.26 VfR Unterbruch II - Grün-Weiß Karken II
3. Spieltag
12.09.26 TuS Jahn Hilfarth II - SC Myhl II
13.09.26 Grün-Weiß Karken II - SV Waldfeucht-Bocket III
13.09.26 Grün-Weiss Schaufenberg - 1. FC Heinsberg-Lieck II
➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga D2 Heinsberg
1. Spieltag
30.08.26 FC Randerath Porselen III - Germania Teveren III
30.08.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath III - SG VfL Boscheln/JFC Alsdorf II
30.08.26 FC Wanderlust Süsterseel II - Rot-Weiß Frelenberg II
30.08.26 SG Union Würm-Lindern III - 1. FC Rheinland Übach-Palenberg
30.08.26 FC Rhenania Immendorf II - FC Germania Bauchem III
2. Spieltag
04.09.26 1. FC Rheinland Übach-Palenberg - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath III
06.09.26 SG VfL Boscheln/JFC Alsdorf II - FC Randerath Porselen III
06.09.26 Rot-Weiß Frelenberg II - Germania Teveren III
06.09.26 FC Wanderlust Süsterseel II - FC Rhenania Immendorf II
3. Spieltag
11.09.26 Rot-Weiß Frelenberg II - FC Rhenania Immendorf II
13.09.26 FC Randerath Porselen III - 1. FC Rheinland Übach-Palenberg
13.09.26 Germania Teveren III - SG VfL Boscheln/JFC Alsdorf II
13.09.26 SG Union Würm-Lindern III - FC Germania Bauchem III
➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga D3 Heinsberg