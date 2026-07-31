Von Kreisliga A bis D: Kreis Heinsberg veröffentlicht Spielpläne

Als erster Fußballkreis im Verbandsgebiet Mittelrhein hat der Kreis Heinsberg die Spielpläne für den Herrenspielbetrieb der Saison 2026/2027 veröffentlicht.

1. Spieltag 28.08.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven - TuS Rheinland Dremmen 28.08.26 SV Brachelen - Niersquelle Kuckum 30.08.26 Union Schafhausen II - Roland Millich 30.08.26 FC Germania Rurich - Adler Effeld 30.08.26 SV Golkrath - SV Breberen 30.08.26 BC Oberbruch - Spielverein Klinkum 30.08.26 Viktoria Waldenrath-Straeten - FC Eintracht Kempen 30.08.26 SC Selfkant - 1. FC Heinsberg-Lieck 2. Spieltag 02.09.26 FC Eintracht Kempen - Adler Effeld 02.09.26 Niersquelle Kuckum - Viktoria Waldenrath-Straeten 02.09.26 Roland Millich - SV Brachelen 02.09.26 Spielverein Klinkum - Union Schafhausen II 02.09.26 SV Breberen - BC Oberbruch 02.09.26 TuS Rheinland Dremmen - SV Golkrath 02.09.26 1. FC Heinsberg-Lieck - FSV Geilenkirchen-Hünshoven 02.09.26 SC Selfkant - FC Germania Rurich

3. Spieltag06.09.26 Niersquelle Kuckum - Union Schafhausen II06.09.26 Spielverein Klinkum - SV Golkrath06.09.26 FC Eintracht Kempen - SV Brachelen06.09.26 Roland Millich - BC Oberbruch06.09.26 SV Breberen - FSV Geilenkirchen-Hünshoven06.09.26 TuS Rheinland Dremmen - SC Selfkant06.09.26 1. FC Heinsberg-Lieck - FC Germania Rurich06.09.26 Adler Effeld - Viktoria Waldenrath-Straeten

Kreisliga B1 Heinsberg

1. Spieltag

28.08.26 Niersquelle Kuckum II - FC Borussia Hückelhoven

28.08.26 SC Wegberg - SV Helpenstein II

30.08.26 FC Germania Rurich II - Viktoria Kleingladbach

30.08.26 Grün-Weiß Karken - VfR Granterath

30.08.26 SG Union Würm-Lindern II - Sportfreunde Uevekoven II

30.08.26 SG Holzweiler / Katzem - FC Viktoria Doveren

30.08.26 Germania Kückhoven - 1. FC Wassenberg-Orsbeck

30.08.26 TuS Jahn Hilfarth - Schwarz-Weiß Schwanenberg



2. Spieltag

02.09.26 FC Viktoria Doveren - Viktoria Kleingladbach

02.09.26 Schwarz-Weiß Schwanenberg - SG Holzweiler / Katzem

02.09.26 Sportfreunde Uevekoven II - TuS Jahn Hilfarth

02.09.26 VfR Granterath - SG Union Würm-Lindern II

02.09.26 SV Helpenstein II - Grün-Weiß Karken

02.09.26 FC Borussia Hückelhoven - SC Wegberg

02.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck - Niersquelle Kuckum II

02.09.26 Germania Kückhoven - FC Germania Rurich II



3. Spieltag

06.09.26 SV Helpenstein II - Niersquelle Kuckum II

06.09.26 FC Borussia Hückelhoven - Germania Kückhoven

06.09.26 Sportfreunde Uevekoven II - Grün-Weiß Karken

06.09.26 FC Viktoria Doveren - TuS Jahn Hilfarth

06.09.26 Schwarz-Weiß Schwanenberg - SG Union Würm-Lindern II

06.09.26 VfR Granterath - SC Wegberg

06.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck - FC Germania Rurich II

06.09.26 Viktoria Kleingladbach - SG Holzweiler / Katzem

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga B1 Heinsberg

Kreisliga B2 Heinsberg

1. Spieltag

30.08.26 BC Oberbruch II - SV Scherpenseel-Grotenrath

30.08.26 Viktoria Waldenrath-Straeten II - FC Rhenania Immendorf

30.08.26 SVG Aphoven-Laffeld - SG Rodebachtal

30.08.26 FC Concordia Haaren - DJK Gillrath

30.08.26 Germania Teveren II - SG Ü.-Boscheln / JFC Alsdorf

30.08.26 FC Randerath Porselen - VfR Unterbruch

30.08.26 VfR Übach-Palenberg - FC Germania Bauchem

30.08.26 SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath - FC Wanderlust Süsterseel



2. Spieltag

02.09.26 FC Rhenania Immendorf - DJK Gillrath

02.09.26 FC Wanderlust Süsterseel - Viktoria Waldenrath-Straeten II

02.09.26 FC Germania Bauchem - SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath

02.09.26 SV Scherpenseel-Grotenrath - VfR Übach-Palenberg

02.09.26 VfR Unterbruch - BC Oberbruch II

02.09.26 SG Ü.-Boscheln / JFC Alsdorf - FC Randerath Porselen

02.09.26 SG Rodebachtal - Germania Teveren II

02.09.26 SVG Aphoven-Laffeld - FC Concordia Haaren



3. Spieltag

06.09.26 SG Rodebachtal - FC Concordia Haaren

06.09.26 FC Germania Bauchem - BC Oberbruch II

06.09.26 FC Rhenania Immendorf - SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath

06.09.26 FC Wanderlust Süsterseel - VfR Übach-Palenberg

06.09.26 VfR Unterbruch - Germania Teveren II

06.09.26 SG Ü.-Boscheln / JFC Alsdorf - SVG Aphoven-Laffeld

06.09.26 DJK Gillrath - Viktoria Waldenrath-Straeten II

06.09.26 SV Scherpenseel-Grotenrath - FC Randerath Porselen

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga B2 Heinsberg

Kreisliga C1 Heinsberg

1. Spieltag

28.08.26 SV Baal - Schwarz-Gelb Venrath

28.08.26 Sportfreunde Uevekoven III - FC Borussia Hückelhoven II

30.08.26 FC Dynamo Erkelenz II - SC Erkelenz II

30.08.26 SG Holzweiler / Katzem II - Schwarz-Weiß Schwanenberg II

30.08.26 Spielverein Immerath - Germania Kückhoven II

30.08.26 Sparta Gerderath - VfR Granterath II



2. Spieltag

05.09.26 Schwarz-Weiß Schwanenberg II - SV Baal

05.09.26 SC Erkelenz II - SG Holzweiler / Katzem II

06.09.26 FC Borussia Hückelhoven II - Spielverein Immerath

06.09.26 Germania Kückhoven II - FC Dynamo Erkelenz II

06.09.26 Schwarz-Gelb Venrath - Sparta Gerderath

06.09.26 STV Lövenich - Sportfreunde Uevekoven III



3. Spieltag

11.09.26 SV Baal - SC Erkelenz II

11.09.26 Sportfreunde Uevekoven III - VfR Granterath II

13.09.26 FC Dynamo Erkelenz II - SG Holzweiler / Katzem II

13.09.26 Germania Kückhoven II - FC Borussia Hückelhoven II

13.09.26 Spielverein Immerath - STV Lövenich

13.09.26 Sparta Gerderath - Schwarz-Weiß Schwanenberg II

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga C1 Heinsberg

Kreisliga C2 Heinsberg

1. Spieltag

30.08.26 Union Schafhausen III - Blau-Weiss Kirchhoven

30.08.26 Adler Effeld II - SC Myhl

30.08.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven II - 1. FC Wassenberg-Orsbeck II

30.08.26 FC Randerath Porselen II - TuS Rheinland Dremmen II

30.08.26 VfJ Ratheim - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath II

30.08.26 FC Concordia Birgelen - FC Eintracht Kempen II



2. Spieltag

06.09.26 TuS Rheinland Dremmen II - FSV Geilenkirchen-Hünshoven II

06.09.26 FC Eintracht Kempen II - Adler Effeld II

06.09.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath II - FC Randerath Porselen II

06.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck II - FC Concordia Birgelen

06.09.26 Blau-Weiss Kirchhoven - VfJ Ratheim

06.09.26 SC Myhl - SV Ophoven



3. Spieltag

13.09.26 Union Schafhausen III - SC Myhl

13.09.26 1. FC Wassenberg-Orsbeck II - TuS Rheinland Dremmen II

13.09.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven II - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath II

13.09.26 FC Randerath Porselen II - Blau-Weiss Kirchhoven

13.09.26 SV Ophoven - FC Eintracht Kempen II

13.09.26 FC Concordia Birgelen - Adler Effeld II

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga C2 Heinsberg

Kreisliga C3 Heinsberg

1. Spieltag

30.08.26 VfJ Ratheim II - SV Brachelen II

30.08.26 VfR Übach-Palenberg II - SV Scherpenseel-Grotenrath II

30.08.26 DJK Gillrath II - FSV Geilenkirchen-Hünshoven III

30.08.26 SG Waldfeuch-Bocket-Braunsrath II - FC Germania Bauchem II

30.08.26 FC Concordia Haaren II - Rot-Weiß Frelenberg

30.08.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath - SV Breberen II



2. Spieltag

04.09.26 Rot-Weiß Frelenberg - DJK Gillrath II

04.09.26 FSV Geilenkirchen-Hünshoven III - SG Waldfeuch-Bocket-Braunsrath II

06.09.26 SV Breberen II - VfJ Ratheim II

06.09.26 FC Germania Bauchem II - VfR Übach-Palenberg II

06.09.26 SC Selfkant II - FC Concordia Haaren II

06.09.26 SV Scherpenseel-Grotenrath II - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath



3. Spieltag

13.09.26 VfJ Ratheim II - SV Scherpenseel-Grotenrath II

13.09.26 VfR Übach-Palenberg II - FSV Geilenkirchen-Hünshoven III

13.09.26 SG Waldfeuch-Bocket-Braunsrath II - Rot-Weiß Frelenberg

13.09.26 SC Selfkant II - SV Brachelen II

13.09.26 FC Concordia Haaren II - DJK Gillrath II

13.09.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath - FC Germania Bauchem II

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga C3 Heinsberg

Kreisliga D1 Heinsberg

1. Spieltag

30.08.26 Sparta Gerderath II - Niersquelle Kuckum III

30.08.26 FC Viktoria Doveren II - SC Wegberg II

30.08.26 SV Golkrath II - Spielverein Immerath II



2. Spieltag

04.09.26 SG Merbeck/Wegberg - Spielverein Immerath II

04.09.26 SC Wegberg II - Viktoria Kleingladbach II

06.09.26 Niersquelle Kuckum III - Spielverein Klinkum II



3. Spieltag

11.09.26 SG Merbeck/Wegberg - FC Viktoria Doveren II

13.09.26 Sparta Gerderath II - SC Wegberg II

13.09.26 SV Golkrath II - Niersquelle Kuckum III

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga D1 Heinsberg

Kreisliga D2 Heinsberg

1. Spieltag

29.08.26 TuS Jahn Hilfarth II - SV Waldfeucht-Bocket III

29.08.26 Ay-Yildizspor Hückelhoven II - VfR Unterbruch II

30.08.26 Grün-Weiß Karken II - 1. FC Heinsberg-Lieck II

30.08.26 SC Myhl II - FC Concordia Birgelen II



2. Spieltag

06.09.26 SV Waldfeucht-Bocket III - Ay-Yildizspor Hückelhoven II

06.09.26 FC Concordia Birgelen II - Grün-Weiss Schaufenberg

06.09.26 VfR Unterbruch II - Grün-Weiß Karken II



3. Spieltag

12.09.26 TuS Jahn Hilfarth II - SC Myhl II

13.09.26 Grün-Weiß Karken II - SV Waldfeucht-Bocket III

13.09.26 Grün-Weiss Schaufenberg - 1. FC Heinsberg-Lieck II

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga D2 Heinsberg

Kreisliga D3 Heinsberg

1. Spieltag

30.08.26 FC Randerath Porselen III - Germania Teveren III

30.08.26 SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath III - SG VfL Boscheln/JFC Alsdorf II

30.08.26 FC Wanderlust Süsterseel II - Rot-Weiß Frelenberg II

30.08.26 SG Union Würm-Lindern III - 1. FC Rheinland Übach-Palenberg

30.08.26 FC Rhenania Immendorf II - FC Germania Bauchem III



2. Spieltag

04.09.26 1. FC Rheinland Übach-Palenberg - SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath III

06.09.26 SG VfL Boscheln/JFC Alsdorf II - FC Randerath Porselen III

06.09.26 Rot-Weiß Frelenberg II - Germania Teveren III

06.09.26 FC Wanderlust Süsterseel II - FC Rhenania Immendorf II



3. Spieltag

11.09.26 Rot-Weiß Frelenberg II - FC Rhenania Immendorf II

13.09.26 FC Randerath Porselen III - 1. FC Rheinland Übach-Palenberg

13.09.26 Germania Teveren III - SG VfL Boscheln/JFC Alsdorf II

13.09.26 SG Union Würm-Lindern III - FC Germania Bauchem III

➡️ Zum kompletten Spielplan der Kreisliga D3 Heinsberg