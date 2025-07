Von Kreisliga A bis C: So sehen die Staffeln im Kreis Düren aus

Der Fußballkreis Düren hat die Weichen für die kommende Spielzeit 2025/26 gestellt. Der Kreisspielausschuss veröffentlichte die Staffeleinteilung für den Spielbetrieb der Herren in den Kreisligen A bis C. Insgesamt nehmen in diesen drei Spielklassen 114 Mannschaften am Wettbewerb teil – ein erneut starker Zuspruch für den Spielbetrieb im Kreisgebiet.

Die Staffelstruktur sieht eine eingleisige Kreisliga A mit 16 Teams vor. Darunter folgen drei Staffeln in der Kreisliga B, in denen insgesamt 45 Mannschaften an den Start gehen. Komplettiert wird die Struktur durch vier Staffeln in der Kreisliga C, die zusammen 53 Teams umfassen.

Hinzu kommen elf weitere Teams, die überkreislich im Verbandsspielbetrieb aktiv sind. Hierzu zählen zwei Mannschaften in der Mittelrheinliga, drei in der Landesliga sowie sechs Teams, die in der Bezirksliga vertreten sind. Die übergeordnete Staffeleinteilung für die Verbandsebene erfolgte durch den Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) und wurde am 11. Juli 2025 offiziell veröffentlicht.