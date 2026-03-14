Von Kötzting nach Zwiesel: Talent Pönn wechselt zum SC

Der SC Zwiesel kann einen ersten Neuzugang für die Spielzeit 2026/2027 verkünden: Simon Pönn bricht seine Zelte beim Landesligisten 1. FC Bad Kötzting nach nur einer Saison ab und streift künftig das Trikot der Glasstädter über, die sich in der Restrückrunde der Kreisliga Straubing noch Hoffnungen auf die Vizemeisterschaft machen dürfen. Der 19-jährige Youngster ist in Rinchnach wohnhaft und verbrachte den Großteil seiner Jugendzeit im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf.
2022 hatte Pönn sogar ein kurzes Gastspiel beim FC Ingolstadt, das er aber nach einem halben Jahr wieder beendete. Im vergangenen Sommer zog es den Mittelfeldspieler zum 1. FC Bad Kötzting, bei dem er es trotz eines längeren verletzungsbedingten Ausfalls auf bislang 14 Landesliga-Einsätze brachte. Der Teenager, der in der laufenden Runde sogar noch für die U19 spielberechtigt ist, wurde dabei immerhin achtmal in die Startelf berufen.
"Wir sind froh, dass wir mit Simon einen der Topspieler seines Jahrganges vom SC Zwiesel überzeugen konnten", freut sich SCZ-Chefanweiser Michael Schaller, der ebenfalls aus Rinchnach kommt und mit Pönns Vater Stefan jahrelang gemeinsam bei "Klousta" dem runden Leder hinterherjagte. "Er war bereits letzte Saison ein Wunschspieler von uns. Es ist überragend, dass wir ab Sommer ligaunabhängig einen weiteren einheimischen, jungen Kicker im Kader begrüßen dürfen", frohlockt Markus Biller, der gemeinsam mit Schaller ein gleichberechtigtes Trainerduo bildet.