Von Kapstadt nach Offdilln: Mit Arthur Tomas auf Weltreise

Burbach. „Termine, Termine, Termine.“ Fußballer Arthur Tomas schmunzelt, als er sein Leben nach acht Monaten Weltreise beschreibt. Arbeit, Familie, Training, Geburtstage – plötzlich ist wieder jeden Tag etwas los. Einen dieser Termine hat aber auch er sich dick im Kalender angestrichen: das Kreisoberliga-Derby seiner SG Obere Dill gegen den VfL Fellerdilln, das diese Redaktion am Samstag ab 15.30 Uhr live im Stream überträgt.
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