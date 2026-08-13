 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Von Kapstadt nach Offdilln: Mit Arthur Tomas auf Weltreise

Teaser KOL WEST: +++ Acht Monate, neun Länder und ein Baby: Fußballer Arthur Tomas reist mit seiner Familie um den Globus. Jetzt ist er zurück und mit der SG Obere Dill im Kreisoberliga-Derby gefragt +++

von Redaktion · Heute, 12:06 Uhr · 0 Leser
Ein Weitgereister in Aktion: Bei den Sportfreunden Siegen beackert Arthur Tomas über zwei Spielzeiten die linke Außenbahn in der Fußball-Oberliga Westfalen. © Marco Bader
Ein Weitgereister in Aktion: Bei den Sportfreunden Siegen beackert Arthur Tomas über zwei Spielzeiten die linke Außenbahn in der Fußball-Oberliga Westfalen. © Marco Bader

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Burbach. „Termine, Termine, Termine.“ Fußballer Arthur Tomas schmunzelt, als er sein Leben nach acht Monaten Weltreise beschreibt. Arbeit, Familie, Training, Geburtstage – plötzlich ist wieder jeden Tag etwas los. Einen dieser Termine hat aber auch er sich dick im Kalender angestrichen: das Kreisoberliga-Derby seiner SG Obere Dill gegen den VfL Fellerdilln, das diese Redaktion am Samstag ab 15.30 Uhr live im Stream überträgt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.