Von Jeddeloh bis Atlas: Die letzten Meister der Oberliga Niedersachsen

– Foto: Manni Hermes

Vor dem Start der neuen Saison lohnt sich der Blick zurück. Wer sicherte sich in den vergangenen Jahren den Meistertitel in der Oberliga Niedersachsen? Welche Vereine prägten die Liga besonders – und welche Saison nahm wegen der Corona-Pandemie einen außergewöhnlichen Verlauf?

Den Auftakt der vergangenen zehn Spielzeiten machte 2016/17 der SSV Jeddeloh. Mit 68 Punkten und einer Bilanz von 22 Siegen aus 30 Spielen setzte sich die Mannschaft souverän vor Eintracht Northeim und dem SC Spelle-Venhaus durch. Für Jeddeloh war der Titel der Startschuss für den Aufstieg in die Regionalliga Nord, der Verein gehört dort bis heute zum festen Inventar.

Die Oberliga Niedersachsen hat in den vergangenen Jahren zahlreiche unterschiedliche Meister hervorgebracht. Einige Vereine nutzten den Titel als Sprungbrett in die Regionalliga und etablierten sich dort dauerhaft, andere mussten nach kurzer Zeit wieder den Gang zurück antreten. Hinzu kamen zwei außergewöhnliche Corona-Spielzeiten, in denen der Wettbewerb nur eingeschränkt oder gar nicht regulär beendet werden konnte.

2018/19 folgte der HSC Hannover. Mit 60 Punkten setzte sich der Traditionsverein knapp gegen Eintracht Northeim durch und kehrte damit in die Regionalliga zurück.

Ein Jahr später sicherte sich Lupo Martini Wolfsburg nach dem direkten Regionalliga-Abstieg auf Anhieb den Meistertitel. Punktgleich mit dem VfL Oldenburg entschied das bessere Torverhältnis zugunsten der Wolfsburger.

Corona bringt den Spielbetrieb durcheinander

Die Saison 2019/20 wurde durch die Corona-Pandemie nach 21 bis 24 Spieltagen abgebrochen. Meister wurde der VfV Borussia 06 Hildesheim, der zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs die Tabelle anführte. Die Wertung erfolgte nach der Quotientenregel, weil die Vereine unterschiedlich viele Spiele absolviert hatten.

Noch außergewöhnlicher verlief die Spielzeit 2020/21. Nach nur wenigen Partien wurde der Spielbetrieb erneut eingestellt und schließlich komplett annulliert. Einen offiziellen Meister der Oberliga Niedersachsen gab es in dieser Saison daher nicht.

Mit der Rückkehr zum regulären Spielbetrieb wurde die Saison 2021/22 zunächst in zwei regionale Staffeln und anschließend in einer Meisterrunde ausgespielt. Dort setzte sich TuS Blau-Weiß Lohne eindrucksvoll durch. Mit 39 Punkten aus 18 Spielen ließ der Verein Kickers Emden und den SC Spelle-Venhaus hinter sich und feierte den Meistertitel.

Spelle, Emden und Atlas setzen die Ausrufezeichen

2022/23 dominierte der SC Spelle-Venhaus die Liga. Mit 77 Punkten, 80 erzielten Treffern und nur fünf Niederlagen führte am Meister kein Weg vorbei.

Ein Jahr später folgte die bislang souveränste Meisterschaft der jüngeren Vergangenheit. Kickers Emden sammelte 86 Punkte, gewann 28 seiner 34 Ligaspiele und stellte mit 97 Treffern die beste Offensive der Liga.

In der Saison 2024/25 kehrte der HSC Hannover nach einem Jahr Regionalliga direkt zurück und sicherte sich mit 61 Punkten erneut den Titel. Den bislang letzten Meister stellte 2025/26 schließlich der SV Atlas Delmenhorst. Mit 66 Punkten, lediglich vier Niederlagen und der besten Defensive der Liga setzte sich Atlas vor Germania Egestorf-Langreder und dem Heeslinger SC durch.

Ein Blick auf die Meisterliste zeigt, dass der Titel auch der Beginn einer erfolgreichen Entwicklung sein kann. Jeddeloh und Kickers Emden schafften den Sprung in die Regionalliga Nord und gehören dort mittlerweile zum etablierten Teilnehmerfeld.

Andere Meister konnten sich dagegen nicht dauerhaft eine Liga höher behaupten. Lupo Martini Wolfsburg stieg nach der Meisterschaft erneut in die Regionalliga auf, kehrte jedoch später wieder in die Oberliga zurück und musste inzwischen sogar den Gang in die Landesliga antreten.

Die Meister im Überblick

Seit 2016/17 gewannen der SSV Jeddeloh, Lupo Martini Wolfsburg, HSC Hannover (zweimal), VfV Borussia 06 Hildesheim, TuS Blau-Weiß Lohne, SC Spelle-Venhaus, Kickers Emden und zuletzt der SV Atlas Delmenhorst die Oberliga Niedersachsen. Lediglich in der Corona-Saison 2020/21 wurde aufgrund des Saisonabbruchs kein Meister gekürt.

Die Liste zeigt: Wer die Oberliga Niedersachsen gewinnt, träumt von der Regionalliga. Eine Garantie auf dauerhaft höheren Fußball ist der Titel allerdings nicht – einige Meister etablierten sich eine Liga höher, andere fanden sich schon kurze Zeit später wieder im Oberhaus des niedersächsischen Amateurfußballs wieder.