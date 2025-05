Von Ittlingen nach Neckarsulm

Die Verbindung zum württembergischen Landesligisten ist von persönlicher, genauer gesagt familiärer Natur. Marco Merz, dessen Frau die Cousine von Cunhas Frau ist, ist Abteilungsleiter in Neckarsulm und war selbst lange Jahre Sportlicher Leiter. Er holte mit Thorsten Damm und Marcel Busch ausgewiesene Fachleute als Trainer an den Neckar und feierte mit ihnen große Erfolge. "Am Anfang werden wir das auch gemeinsam machen", verrät Cunha zu seinem Einstieg, ehe er nach und nach die alleinige Verantwortung für den sportlichen Bereich übernehmen soll.

Die Aufgabe ist zweifellos spannend, schließlich will die Sport-Union über kurz oder lang wieder nach oben. Von 2016 bis ´23 spielte sie in der Oberliga Baden-Württemberg, unter anderem mit den in Sinsheim bestens bekannten Kickern Marc Schneckenberger oder Claudio Bellanave in ihren Reihen. "Das war zu einem großen Teil Marcos Verdienst", sagt Cunha zum erfolgreichen Wirken von Merz im Heilbronner Stadtteil.