Von Illertissen nach Aubstadt: Torjäger Helmer wechselt die Lager

Dritter Neuzugang beim TSV Aubstadt für die kommende Regionalliga-Saison: Franz Helmer wechselt vom Ligakonkurrenten FV Illertissen zum TSV. Der 24-Jährige Angreifer ist in Geiselwind beheimatet und passe mit seiner Mentalität, seinem fußballerischen Profil und seiner Einstellung hervorragend ins Anforderungsprofil des Vereins, wie es in der entsprechenden Pressemeldung heißt.

„Der Junge hat richtig Bock auf Aubstadt“, freut sich das sportliche Team des TSV über die Zusage Helmers. Der gelernte Kaufmann für Büromanagement, der aktuell als Sales Manager tätig ist, bringt nicht nur Erfahrung aus mehreren bayerischen Fußballstationen mit, sondern auch jede Menge Begeisterung für den Sport. Helmers bisheriger Weg führte ihn über den SC Reichmannsdorf, den FC Eintracht Bamberg, die Würzburger Kickers und zuletzt den FV Illertissen, wo er sich in der Regionalliga Bayern etablieren konnte. Die Verbindung nach Aubstadt kam über den direkten Kontakt zwischen den Verantwortlichen zustande – aus früheren Begegnungen auf dem Platz hatte man sich bereits kennengelernt und blieb im Austausch.



„Ausschlaggebend für meinen Wechsel war das Gesamtpaket in Aubstadt“, sagt Franz Helmer selbst. Des Weiteren: „Das familiäre Umfeld hat mir sofort gefallen, die Gespräche mit den Verantwortlichen waren durchweg positiv und die Nähe zu meiner Heimat war ein weiterer wichtiger Faktor.“ Dass der TSV Aubstadt für seine Heimstärke bekannt ist, weiß auch Helmer nur zu gut: „Ich habe in der Vergangenheit schon öfter in Aubstadt gespielt – und ich kann sagen: Es war als Gegner nie angenehm, hierherzukommen. Jetzt freue ich mich umso mehr, selbst Teil davon zu sein. Besonders die Nähe zu den Zuschauern ist etwas, das ich sehr schätze.“



Mit Blick auf die kommende Saison formuliert der Aubstädter Neuzugang klare, bodenständige Ziele: „Ich möchte die Mannschaft kennenlernen, gemeinsam eine stabile Saison spielen und vor allem den Spaß und die Leidenschaft für den Fußball leben und weitergeben – und natürlich möglichst viele Siege mit dem Team feiern.“