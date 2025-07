Von Herford in die Bremen-Liga: Jalil wagt den Oberliga-Sprung

– Foto: Graff / Privat

Der nächste Karriereschritt führt ihn in den Norden: Ilyas Jalil verlässt den SC Herford und schließt sich zur neuen Saison dem KSV Vatan Sport Bremen an. Der 20-jährige Defensivspieler, der zuletzt in der Landesliga Westfalen aktiv war, wechselt in die Bremen-Liga, die höchste Spielklasse und damit in die Oberliga.

In der Jugend beim SC Herford ausgebildet, sammelte der 1,80 Meter große Rechtsfuß dort im Seniorenbereich bereits Bezirks- und Landesligaerfahrung. Nun wagt Jalil die Herausforderung im Oberhaus Bremens – auch, weil ihn familiäre Gründe in den Norden ziehen. „Wie es der Zufall wollte, lebt meine Mutter bereits seit zwei Jahren in Bremen“, erzählt der Youngster. Über einen engen Freund der Familie, der im Vorstand von Vatan Sport tätig ist, ergab sich der Kontakt. „Dadurch bekam ich die Chance, mich über mehrere Wochen – sowohl in der vergangenen Saison als auch in der Vorbereitung – zu präsentieren.“ Die Zusage des Vereins war für Jalil dann ein klares Zeichen: „Da war für mich klar, dass ich auf jeden Fall den Schritt gehen möchte und habe mich direkt um einen Umzug bemüht.“

Jalil: "Freue mich riesig auf die Chance" Sportlich will der 20-Jährige nun in der Bremen-Liga Fuß fassen. „Ich freue mich riesig auf die Chance, mich mit den Spielern dort messen zu können“, sagt Jalil. Die Erwartungen an das Niveau in der neuen Liga sind hoch: „Ich erwarte mir in puncto Niveau nochmal einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu dem, was ich bisher gewohnt bin.“