Von Hannover nach Glasgow: Daisuke Yokota zieht es zu den Rangers Nach nur einer Saison endet das Kapitel Hannover 96 für Daisuke Yokota von red · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Yokota war im Sommer 2025 zunächst auf Leihbasis von KAA Gent nach Hannover gekommen. In seiner ersten Saison am Maschsee absolvierte der 26-Jährige 31 Pflichtspiele und sammelte dabei neun Scorerpunkte. Fünfmal traf der Offensivspieler selbst, vier weitere Treffer bereitete er vor.

Im Sommer machte Hannover 96 anschließend von der vertraglich vereinbarten Kaufoption Gebrauch und band Yokota dauerhaft an den Klub. Lange blieb der Japaner allerdings nicht in Hannover. Nun folgt bereits der nächste Schritt auf der Karriereleiter. Rangers sichern sich Yokota Mit dem Wechsel zu den Glasgow Rangers geht es für Yokota zu einem der traditionsreichsten Vereine Schottlands. Der Klub beendete die vergangene Premiership-Saison auf dem dritten Tabellenplatz und kämpft aktuell in der Qualifikation zur UEFA Europa League um den Einzug in den internationalen Wettbewerb.

96-Geschäftsführer Jonas Boldt erklärt auf der Vereinshomepage, dass der Wechsel trotz der sportlichen Wertschätzung für Yokota bewusst ermöglicht wurde: „Wir haben in diesem Sommer die Kaufoption für Daisuke gezogen, weil seine Qualität natürlich unbestritten ist und wir ihn auf jeden Fall fest an uns binden wollten. Uns war aber auch bewusst, dass er einen Markt hat und selbst das Ziel verfolgt, möglichst bei einem Erstligisten zu spielen.“ Gleichzeitig habe Hannover auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geachtet. „Wir haben Daisuke nicht um jeden Preis abgegeben, sondern nur zu Bedingungen, die mit unseren Vorstellungen zusammenpassen. Das haben wir nun erreicht“, so Boldt.