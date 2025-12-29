Von Hankofen zu Teisbach: Harlander stürmt wieder für Heimatverein

Zweieinhalb Jahre hat Valentin Harlander das Trikot der SpVgg Hankofen-Hailing getragen, in dieser Zeit 44 Regionalliga-Einsätze (zwei Tore) und 31 Partien in der Bayernliga, in denen ihm sechs Treffer glückten, gemacht. Allerdings musste sich der dynamische Angreifer beim niederbayerischen Top-Team meist mit der Joker-Rolle begnügen und stand nur selten in der Startelf. Der 24-jährige Student hat sich nun entschlossen, bereits in der Winterpause zu seinem Heimatverein FC Teisbach zurückzukehren.

Harlander durchlief beim FCT sämtliche Nachwuchsmannschaften. Schon früh machte er durch seine offensiven Qualitäten auf sich aufmerksam und schaffte 2021 den direkten Sprung von der U19 in die Bezirksliga-Mannschaft. Dort überzeugte er mit regelmäßigen Torerfolgen und trug maßgeblich zum sportlichen Erfolg des FC Teisbach bei. Zur Saison 2023/2024 wechselte Harlander dann zur SpVgg Hankofen-Hailing, mit der er auf Anhieb Bayernliga-Meister wurde und in der Vorsaison den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern schaffte. "Wir freuen uns sehr, Valentin wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Er hat die komplette Jugend bei uns durchlaufen und war im Herrenbereich vom ersten Spiel an eine wichtige Stütze. In Hankofen konnte er wertvolle höherklassige Erfahrungen sammeln. Der Kontakt zum Verein ist nie abgerissen und viele unserer Fans haben seine Entwicklung mit großem Interesse verfolgt. Wir sind stolz, unser Eigengewächs wieder im weiß-blauen Trikot auflaufen zu sehen. Seine Rückkehr bedeutet für uns mehr als nur einen sportlichen Gewinn – sie steht symbolisch für unsere Philosophie, junge Talente zu fördern und ihnen Perspektiven zu bieten", erklären die beiden Teisbacher Manager Jochen Schreiner und Kurt Steinberger.

Harlander selbst zeigt sich glücklich über seinen Wechsel: "Ich freue mich sehr darauf, wieder gemeinsam mit meinen Freunden auf dem Platz zu stehen. Mit Stolz blicke ich auf meine Zeit in Hankofen zurück, die mich sowohl persönlich als auch fußballerisch enorm weitergebracht hat. Diese Entwicklung möchte ich nun bei meinem Heimatverein unter Beweis stellen und alles dafür geben, den Klassenerhalt in der Landesliga zu sichern. Ich sehe großes Potenzial in unserem Kader und bin überzeugt, dass wir den direkten Klassenerhalt in den kommenden Spielen realisieren werden. Besonders freue ich mich darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten und meine gesammelten Erfahrungen an jüngere Spieler weiterzugeben. Gleichzeitig ist es mein Ziel, mein eigenes Spiel durch möglichst viel Spielzeit auf das nächste Level zu heben und mir die Spielfreude sowie Leichtigkeit zurückzuholen, die für mich als Stürmer essenziell sind. Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt der richtige in meiner noch jungen Fußballerlaufbahn ist und blicke den kommenden Herausforderungen mit großer Motivation entgegen."

Hankofens Coach Tobias Beck geht mit dem Abgang sehr professionell um: "Vale hat sich immer in Dienst der Mannschaft gestellt und hat eine gute Entwicklung bei uns genommen. Leider konnten wir ihm die nötige Spielzeit nicht versprechen, daher kam er mit dem Wunsch des Wechsels auf uns zu. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass er Teil unseres Teams war und wünschen ihm nur das Beste."