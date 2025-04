Von Hankofen nach Burghausen: Schwarzensteiner zieht es zu Wacker

Der 20-jährige Innenverteidiger begann seine Karriere beim ASV Degernbach in seinem Geburtsort Bogen und wechselte 2015 ins Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf. Nach vier Spielzeiten in der Donaustadt schloss sich Schwarzensteiner in 2020 dem Bundesliganachwuchs des FC Augsburg an. Bei den Fuggerstädtern spielte der 1,84 Meter große Rechtsfuß in den U17- sowie U19-Bundesligamannschaften, ehe er in der Saison 2021/2022 mit 17 Jahren als junger A-Jugend-Jahrgang seine ersten beiden Einsätze in der Regionalliga Bayern verzeichnen konnte. Für die darauffolgenden zwei Spielzeiten folgte der Wechsel zum FC Ingolstadt 04, wo er es auf 16 Einsätze in der U19-Bundesliga brachte, insgesamt 44 Partien für die zweite Mannschaft in der Bayernliga Süd und Nord absolvierte und in der Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 sogar bei den Profis (3. Liga) mittrainieren durfte. Anschließend zog es den jungen Innenverteidiger zurück in die niederbayerische Heimat zur SpVgg Hankofen-Hailing. Dort wurde er in der aktuell laufenden Regionalliga Bayern Saison 2024/2025 in 28 Regionalliga- sowie den vier Totopokal-Spielen eingesetzt. Beim SV Wacker Burghausen wird sich Schwarzensteiner ab Sommer das schwarz-weiße Trikot mit der Rückennummer 3 überstreifen.