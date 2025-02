Von Hainsacker nach Bach: Torjäger Dirmeier wechselt die Lager

In Bach freuen sich die künftigen Trainer Sven Leppien und Thomas Prinz schon sehr auf den jungen Mann, dessen Verpflichtung die Ambitionen des Ex-Landesligisten unterstreicht. „Kai war ein Wunschspieler des neuen Trainerteams“, sagt VfB-Spartenleiter Uwe Konnerth. „Sven und Thomas kennen ihn länger, standen mit ihm in regem Kontakt und wollten diesen Transfer unbedingt eintüten. Sportlich wie menschlich passt er gut zu uns. Wir sind sehr froh, dass wir ihn verpflichten konnten“, fährt Konnerth fort.



Kai Dirmeier begann seine fußballerische Laufbahn beim heimischen TSV Klardorf, für den er dann auch die ersten Gehversuche im Herrenbereich wagte. In seiner ersten vollen Saison bei den Senioren erzielte er prompt 25 Tore in der A-Klasse. Es folgte der Schritt in die Bezirksliga, wo der Goalgetter sowohl beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II als auch gegenwärtig bei der SpVgg Hainsacker mit einer starken Scorer-Quote auf sich aufmerksam machte. Letzte Saison war Dirmeier mit 16 Einschüssen der viertbeste Torschütze der Bezirksliga Süd.



Der Spieler selbst betont, dass er in Hainsacker eine schöne Zeit hat und hatte, hier habe es ihm gut gefallen. Er sei dankbar, dass der Klub ihm den Wechsel ermögliche. Gleichzeitig freut er sich schon auf die neue Herausforderung.



Derweil ist beim VfB Bach die Kaderplanung für die Saison 25/26 schon ziemlich weit vorangeschritten. „Bei zwei Spielern ist der Verbleib noch in der Schwebe, weil sie sich eventuell beruflich verändern. Ansonsten haben alle Spieler des Bestandskaders zugesagt“, berichtet Konnerth zufrieden. Für den Sommer stellt der Funktionär weitere Neuzugänge in Aussicht. „Wir wollen uns in jedem Mannschaftsteil noch verstärken.“ Hierbei möchte das neue Trainerduo Leppien / Prinz sein Netzwerk nutzen.



In der laufenden Vorbereitung erzielte die Mannschaft von Noch-Coach Thomas Sommer bisher einen Sieg (3:1 gegen Chambtal) und eine Niederlage (1:3 gegen Aiglsbach). Bereits diesen Mittwoch (19 Uhr) testet man erneut. In Oberhinkofen geht's gegen den niederbayerischen Bezirksligisten TSV Langquaid. Wieder ernst wird es dann am 16. März mit einem Heimspiel gegen Pielenhofen-Adlersberg.