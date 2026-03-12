Von goldenen Schuhen zum goldenen Händchen? Als Spieler ist Steffen „Kolki“ Kolk längst eine lebende Legende in Schweina und Suhl. Nun steht der passionierte Kicker plötzlich an der Seitenlinie. von André Hofmann · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: © 1. Suhler SV 06

Nach dem Rücktritt von Sven Stößel übernahm Kolk den Trainerposten beim Landesklasse-Team des 1. Suhler SV 06. Der Einstand hätte kaum besser laufen können – ein 1:0-Erfolg gegen Gospenroda. Im FuPa-Interview spricht Kolk über den überraschenden Trainerwechsel, seine neue Rolle und seine Zukunftspläne.

FuPa Thüringen: Wie hast du den Abschied von Sven aufgenommen? Wie hat die Mannschaft reagiert?

Steffen Kolk: An dem Wochenende war ich leider selbst nicht beim Spiel dabei. Ich war mit meiner Tochter beim Endspiel der Suhler Volleyballerinnen in Mannheim und habe deshalb als Spieler und Co-Trainer gefehlt. Am Abend habe ich dann die Nachricht gelesen – und war im ersten Moment schon geschockt. Ich konnte es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen.

Klar, wir haben keine optimale Saison gespielt, aber fachlich ist Sven ein sehr guter Mann gewesen. Was zwischen Vorstand und Trainer gelaufen ist, kann ich nicht beurteilen. Meiner Meinung nach gab es keine so großen Gründe, die Mannschaft zu verlassen. Es stand zwar von vornherein fest, dass er nur ein Jahr macht, aber was im Hintergrund passiert ist, weiß ich nicht. Das müssen andere klären. Für die Mannschaft und den Verein war das aus meiner Sicht nicht die beste Lösung. FuPa Thüringen: Kam der Verein auf dich zu hinsichtlich der Trainerrolle oder hast du deine Dienste eigeninitiativ angeboten?

Steffen: Der Verein kam auf mich zu. Ich war ja die ganze Saison schon spielender Co-Trainer. Das war ohnehin immer eine besondere Situation. Ein oder zwei Spiele habe ich auch schon von außen betreut. Weil ich die Jungs gut kenne und nah an der Mannschaft dran bin, wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das bis zum Saisonende zu übernehmen.

Goldenes Schuhwerk als Spieler, Goldenes Händchen als Trainer? – Foto: © Marcel Junghanns

FuPa Thüringen: Wie waren die ersten Trainings? Wie nimmst du die Stimmung in der Mannschaft wahr?

Steffen: Das war ein bisschen kompliziert, weil lange noch Plätze in Suhl gesperrt waren. Wir mussten die Trainingstage etwas verschieben, um überhaupt in Suhl trainieren zu können. Trotzdem ist die Beteiligung sehr gut.

Ich glaube, ich konnte den Jungs mit einem freudbetonten ersten Training nach den schweren Wochen wieder ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Fakt ist aber auch: Am Wochenende will ich Leistung auf dem Platz sehen – und die kommt nur über ordentliches Training unter der Woche. Insgesamt war es eine aufregende Woche, auch was das Training betrifft.

FuPa Thüringen: Wirst du weiterhin auch als Spieler fungieren oder konzentrierst du dich jetzt komplett auf das Traineramt?

Steffen: Ich konzentriere mich jetzt erst einmal auf das Traineramt. Das habe ich auch so mit dem Vorstand kommuniziert. Es bringt nichts, wenn ich weiterhin auf dem Platz herumhampel und gleichzeitig Trainer mache. Wenn wir irgendwann personelle Probleme bekommen sollten, schließe ich Spielzeit natürlich nicht komplett aus. Aber davon gehe ich erstmal nicht aus. In der zweiten Mannschaft werde ich weiterhin spielen – dafür spiele ich einfach zu gerne Fußball und trainiere auch zu gerne. Für mich wird das trotzdem eine Umstellung, aber ich denke, da werde ich reinwachsen.

Zeit zum Durschschnaufen hatte "Kolki" in den letzten Tagen vor allem bei den Spaziergängen mit dem Hund. Ansonsten war viel los. – Foto: © Marcel Junghanns