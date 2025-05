Von Glücksschuh bis Rauchritual Warum Amateurfußballer an ihre Macken glauben – und manchmal trotzdem treffen

Wenn der Glaube die Wade wärmt

An einem verregneten Sonntagmorgen in der Kreisliga ist nichts so verlässlich wie der Mann mit dem Tape um beide Schienbeine – exakt achtmal gewickelt, wie seit zwölf Jahren. Neben ihm sitzt der Sechser, der bis heute überzeugt ist, dass sein linkes Bein ein besseres Karma hat – also zieht er erst den rechten Schuh an, dann den linken, aber bindet sie in umgekehrter Reihenfolge. Absurd? Vielleicht. Aber auch: tief menschlich.