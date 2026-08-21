Von Gladbach zu RWE: Platzt nach Pokal-Show der Knoten von Noah Pesch?

Noah Pesch im Testspiel von RWE gegen Gladbach. – Foto: Imago Images

Dieser Abend könnte für Noah Pesch noch wichtig werden: Der 21-Jährige, der Anfang Juli von Borussia Mönchengladbach zu Rot-Weiss Essen gewechselt war, hat beim 7:2 nach Verlängerung im Niederrheinpokal beim SV Sonsbeck seinen bislang auffälligsten Auftritt im RWE-Trikot hingelegt. Pesch kam in der 97. Minute in die Partie - und wurde sofort zum entscheidenden Mann.

Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung traf der Offensivspieler mit einem platzierten Schuss zum 3:2 und ebnete damit den Weg zum späteren Kantersieg. Das war auch deshalb wichtig, weil der Oberliga-Klub zuvor nach einem 0:2-Rückstand noch die Verlängerung erzwungen und Essen mächtig unter Druck gesetzt hatte. Pesch aber brachte das, was er vor allem im Trikot der U23 von Gladbach gezeigt hat: Entscheider-Qualitäten.

In der 113. Minute legte er seinen zweiten Treffer nach, als er problemlos zum 6:2 vollstreckte. Sein ganzes Können zeigte Pesch schließlich drei Minuten später: Per wuchtigem Scherenschlag setzte er den Ball zum 7:2 in die Maschen und veredelte damit einen Auftritt, der als Bewerbung für die kommenden Wochen verstanden werden darf.

Ein Talent sucht den nächsten Schritt

Der Weg nach Essen ist für Pesch auch eine Chance, den nächsten Anlauf zu nehmen. Aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen führte ihn sein Weg nach Gladbach, wo er in der U23 direkt durchstartete. In der Saison 2024/25 erzielte er in 30 Spielen der Regionalliga West starke 20 Tore, bereitete neun weitere Treffer vor und wurde zum Spieler des Jahres der Liga gewählt.

Anschließend verlieh Gladbach sein neues Juwel an den 1. FC Magdeburg in die 2. Bundesliga. Dort kam Pesch auf 19 Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage, der große Durchbruch blieb jedoch aus. Nach der Rückkehr an den Niederrhein war die Perspektive in der Bundesliga überschaubar, auch wenn der einmalige U21-Nationalspieler Kroatiens bereits einen Kurzeinsatz im Oberhaus vorweisen kann.

In den Vereinsmedien von Essen erklärte Pesch nach seinem Wechsel: „Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel nach Essen zustande gekommen ist.“ Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das Vertrauen hätten ihn überzeugt, RWE sei für ihn „genau der richtige Verein“, um den nächsten Schritt zu gehen. Als Stärken nannte er seinen Abschluss und die Energie, die er auf den Platz bringe.

Startelf, Pokalshow und neue Hoffnung