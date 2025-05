Von Giesing an die Salzach: Wacker holt Moritz Bangerter vom TSV 1860

Der zentrale Mittelfeldspieler begann seine Karriere beim TSV Trudering, ehe er sich im Januar 2015 dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Münchner Löwen anschloss. An der Grünwalder Straße durchlief der 1,90 Meter große Rechtsfuß sämtliche NLZ-Mannschaften der Junglöwen und brachte es in der Saison 2022/2023 unter anderem auf 15 Einsätze in der U19-Bundesliga. Als A-Jugendlicher verzeichnete Bangerter in dieser Spielzeit auch seine ersten drei Einsätze für die zweite Mannschaft in der Bayernliga Süd. In der Folgesaison absolvierte der heute 20-Jährige insgesamt 14 Bayernliga-Spiele für die U21 des TSV 1860 München, erzielte dabei zwei Tore und feierte am 06. April 2024 sein Drittliga-Debüt im Grünwalder Stadion gegen Viktoria Köln. Es folgten zwei weitere Drittligaeinsätze gegen Rot-Weiss Essen und Arminia Bielefeld. Seinen ersten Profivertrag bei den Löwen unterzeichnete der gebürtige Münchener im Januar 2024. Ab Sommer wird Bangerter beim SV Wacker Burghausen mit der Rückennummer 17 auflaufen.