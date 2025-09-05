 2025-09-04T13:21:47.781Z

Vereinsnachrichten
Zahlreiche Jugendmannschaften aus 8 verschiedenen Ländern werden in Käerjeng im Einsatz sein
Zahlreiche Jugendmannschaften aus 8 verschiedenen Ländern werden in Käerjeng im Einsatz sein – Foto: Paul Krier (Archiv)

Von Freitag bis Sonntag: Jugend-Cup in Käerjeng

Annähernd 2.000 Spielerinnen und Spieler sind am Wochenende im Einsatz

Ab Freitag 15 Uhr beginnt in Käerjeng der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte „Jugend-Cup“. Dabei werden die Kleinsten, die Bambinis (U7), die Großveranstaltung eröffnen, gefolgt von den U15-Jungs (ab 18 Uhr) und -Mädchen (ab 18:30 Uhr).

Das Turnier-Highlight ist für den Samstag angesetzt und beginnt um 9:30 Uhr. Das internationale U11-Turnier lockt in diesem Jahr erstmals sogar ein Team an, das von außerhalb Europas kommt: Die MAHD Sport Academy aus Saudi-Arabien. Daneben entsenden Vereine wie u.a. Juventus Turin, Borussia Mönchengladbach, der FC Brügge oder Feyenoord Rotterdam ihren Nachwuchs in die Brauereistadt im Südwesten Luxemburgs.

👉 Näheres zum Turnier findet ihr unter diesem Link

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Acadamy-Turnier der U11-Vertretungen der Profivereine. Danach kommen dann ab 9:30 Uhr die U13 und ab 10 Uhr die U9 zum Einsatz.

– Foto: Paul Krier (Archiv)

