Von Freitag bis Sonntag: Jugend-Cup in Käerjeng

Ab Freitag 15 Uhr beginnt in Käerjeng der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte „Jugend-Cup“. Dabei werden die Kleinsten, die Bambinis (U7), die Großveranstaltung eröffnen, gefolgt von den U15-Jungs (ab 18 Uhr) und -Mädchen (ab 18:30 Uhr).

Das Turnier-Highlight ist für den Samstag angesetzt und beginnt um 9:30 Uhr. Das internationale U11-Turnier lockt in diesem Jahr erstmals sogar ein Team an, das von außerhalb Europas kommt: Die MAHD Sport Academy aus Saudi-Arabien. Daneben entsenden Vereine wie u.a. Juventus Turin, Borussia Mönchengladbach, der FC Brügge oder Feyenoord Rotterdam ihren Nachwuchs in die Brauereistadt im Südwesten Luxemburgs.