"Von Freitag an, die Feierlichkeiten sind heute nicht abgeschlossen"

– Foto: SF Salzstetten

Zwei Spieltage vor dem Saisonende stehen die SF Salzstetten vorzeitig als Meister in der Kreisliga A3 Nordschwarzwald fest. Nach dem bitteren Abstieg im vergangenen Jahr gelingt dem Team die direkte Rückkehr in die Bezirksliga. Mit 58 Punkten distanzierte die Mannschaft den Verfolger TSV Haiterbach entscheidend. Trainer Marc Bühler blickt auf ein intensives Party-Wochenende und zieht Bilanz einer hocherfolgreichen Spielzeit.

Die Erleichterung nach dem geschafften Wiederaufstieg entlud sich in tagelangen Feierlichkeiten. Seit dem Erreichen der mathematischen Gewissheit steht der Verein Kopf. Trainer Marc Bühler gibt gegenüber FuPa einen Einblick in den emotionalen Ausnahmezustand bei den Sportfreunden: „Ja, es wurde richtig ausgelassen gefeiert – von Freitagabend an und die Feierlichkeiten sind heute, am Sonntag, noch nicht abgeschlossen.“

Die nackten Zahlen einer meisterlichen Dominanz

Die Dominanz der SF Salzstetten in der Kreisliga A3 Nordschwarzwald schlägt sich deutlich im Klassement nieder. Nach 22 absolvierten Spieltagen weist das Team uneinholbare 58 Punkte auf. Mit einer Bilanz von 19 Siegen, einem Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen ließ die Mannschaft der Konkurrenz keine Chance. Auch das Torverhältnis von 78:20 unterstreicht die Vormachtstellung des Meisters. Der schärfste Verfolger, der TSV Haiterbach, belegt mit 50 Punkten aus ebenfalls 22 Partien sowie einer Statistik von 16 Siegen, zwei Unentschieden, vier Niederlagen und einem Torverhältnis von 65:17 den zweiten Rang, kann den Spitzenreiter bei zwei verbleibenden Spielen jedoch nicht mehr einholen.

Das klar formulierte Ziel von Beginn an

Der Erfolg kam für den Trainer nicht von ungefähr, da man die Ambitionen von der ersten Minute an offensiv vertreten hatte. Nach dem bitteren Abstieg gab es im Sommer keine Zweifel über die Marschroute. „Gerechnet wäre vermessen, aber die Meisterschaft und den verbundenen Wiederaufstieg haben wir uns vor der Saison ganz klar vorgenommen und das auch kommuniziert“, betont Marc Bühler den unbedingten Willen, den Abstieg des Vorjahres sofort zu korrigieren.

Herausragende Qualität und ein unersättlicher Trainingsfleiß

Den Ausschlag im packenden Meisterrennen gab letztlich die Tiefe des Kaders, gepaart mit einer bemerkenswerten Einstellung unter der Woche. Die Spieler zogen über Monate hinweg voll mit und legten auf dem Trainingsplatz das Fundament für die Spiele. Marc Bühler analysiert die Erfolgsfaktoren wie folgt: „Wir waren in der Breite und Spitze der Qualität für mich die beste Mannschaft der Liga. Hinzu kam eine absolut fleißige und unersättliche Trainingsbeteiligung aller Spieler.“

Die perfekte Symbiose aus Mentalität und sportlicher Klasse

Neben dem Fleiß zeichnete sich das Meisterteam durch ein außergewöhnlich stabiles Gefüge aus. Auf dem Platz wussten die Akteure ihre individuellen Vorzüge perfekt in den Dienst des Kollektivs zu stellen. Auf die Frage nach den spezifischen Stärken seiner Auswahl findet der Trainer lobende Worte: „Ich glaube, wir haben eine Top-Mischung aus Mentalität und Charakter, gepaart mit der mannschaftlich sportlichen Qualität auf dem Platz.“

Reisepläne zwischen Kultur in Frankreich und Feiern auf der Insel

Nach den erfüllten Pflichten im harten Ligabetrieb wartet auf die Aufsteiger bald die verdiente Belohnung, um die erfolgreiche Spielzeit gebührend ausklingen zu lassen. Die offiziellen Planungen stehen bereits fest, könnten jedoch noch flexibel erweitert werden. „Die Abschlussfahrt ist nach Frankreich geplant – ich glaube aber, davor könnte es noch spontan auf eine gewisse Insel nach Spanien gehen“, verrät Marc Bühler mit einem Augenzwinkern über die anstehenden Reiseaktivitäten der Spieler.

Die emotionale Rückkehr in die Bezirksliga

Dass die SF Salzstetten das sportliche Recht, eine Etage höher in der Bezirksliga anzutreten, wahrnehmen werden, stand zu keinem Zeitpunkt zur Disposition. Die Freude über die Rückkehr in das vertraute Umfeld ist im gesamten Verein greifbar. Auf die Frage nach der Wahrnehmung des Aufstiegsrechts entgegnet Marc Bühler voller Erleichterung: „Absolut, wir sind letztes Jahr leider abgestiegen und extrem froh, wieder in der Bezirksliga zu sein.“

Volle Kontinuität und gezielte Verstärkungen für die neue Liga

Während die Spieler noch das lange Party-Wochenende genießen, laufen im Hintergrund bereits die personellen Weichenstellungen. Dabei kann der Verein auf ein extrem stabiles Grundgerüst vertrauen, da der Meisterkader komplett zusammenbleibt. „Abgänge haben wir bis dato keine, die Mannschaft bleibt somit ein weiteres Jahr zusammen. Geplant ist es, ein bis zwei Spieler dazuzubekommen, die menschlich wie sportlich dazu passen“, erklärt Marc Bühler den aktuellen Stand der Personalplanungen.

Das sehnliche Streben nach einer sorgenfreien Spielzeit

Für die kommende Saison 2026/2027 blickt der Trainer mit viel Realismus und Bodenständigkeit auf die neuen Aufgaben. Nach der erfolgreichen Aufstiegseuphorie gilt es, sich im veränderten Umfeld zügig zu stabilisieren und den Klassenerhalt einzufahren. Marc Bühler bilanziert seine persönliche Zukunft und das sportliche Minimalziel wie folgt: „Das ist nun mein, puh, keine Ahnung, wievielte Jahr in Salzstetten. Ich wünsche mir eine sorgenfreie Saison, ohne etwas mit dem Abstieg zu tun zu haben.“