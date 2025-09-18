"Von Flow oder Selbstverständlichkeit darf keine Rede sein"

Die Suche nach Effektivität

Das große Problem in den ersten Wochen war nicht die fehlende Spielkontrolle, sondern die mangelnde Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Hinze unterstreicht: „Wir müssen Fußball erstmal arbeiten und dann vor allem cooler vor dem Tor sein.“ Seine Worte zeigen, dass die Eintracht in vielen Partien zwar spielbestimmend auftrat, die Überlegenheit aber zu selten in Zählbares ummünzte.

Rotation als Herausforderung

Wie schon in den letzten Wochen wird Hinze auch gegen Grimma seine Mannschaft umbauen müssen. „Wir werden wieder mit anderem Personal spielen, was sicher nie gut ist, um Abläufe zu festigen. Aber die Jungs, die spielen, können sich beweisen, um somit auch in den kommenden Wochen Spielzeit zu erlangen“, erklärt der Trainer. Es ist eine klare Botschaft: Wer sich zeigt, kann sich langfristig in der Startelf festbeißen.

Respekt vor dem Gegner

Auch wenn Grimma aktuell auf Platz 13 der Tabelle steht und erst einen Saisonsieg feiern konnte, warnt Hinze eindringlich vor Überheblichkeit. „Grimma hat sich wohl ein wenig gefangen, daher haben wir auch keinen Hauch von Überheblichkeit in uns.“ Das Ziel sei es, mit Respekt, aber auch der nötigen Schärfe in das Duell zu gehen.

Die Lehren aus Heiligenstadt

Das letzte Spiel in Heiligenstadt offenbarte einmal mehr die Probleme der Eintracht. Trotz früher Führung durch Luca Krüsemann und klarer Überlegenheit reichte es nur zu einem 1:1. Hinze hatte danach keinen Hehl aus seiner Enttäuschung gemacht. Besonders die vergebenen Chancen und der Ausgleich durch einen Handelfmeter sorgten für Ernüchterung. Erneut war es eine Partie, die man hätte gewinnen müssen – doch wieder fehlte das Quäntchen Konsequenz.

Die Tabelle im Blick

Nach fünf Spieltagen steht die Eintracht mit sieben Punkten auf Platz sieben. Der Abstand zur Spitze ist bereits angewachsen: Halle führt mit 13 Punkten, Freital und Rudolstadt folgen dahinter. Will man nicht früh den Anschluss verlieren, sind nun Siege gefragt. Denn mit Grimma kommt ein Gegner, der mit vier Punkten im unteren Tabellenfeld rangiert und bislang große Probleme in der Defensive offenbarte.

Die Schlüssel zum Erfolg

Hinze benennt die Stellschrauben klar: „Es ist wie so oft, es liegt nur an uns. Wie konzentriert sind wir, wie fleißig sind wir und was wollen wir. Stimmen die Komponenten, werden wir das Spiel gewinnen, sind wir weiter schludrig, bleiben die Punkte aus.“ Die Ansprache zeigt deutlich, dass der Trainer die Verantwortung nicht beim Gegner, sondern bei seiner eigenen Mannschaft sieht.

Die Fans im Rücken

Ein Heimspiel ist immer auch eine Chance, den eigenen Zuschauern endlich wieder einen Erfolg zu schenken. Die Unterstützung auf den Rängen soll die Spieler antreiben, die Serie der Unentschieden zu beenden. „Es liegt nur an uns“, wiederholt Hinze immer wieder – auch als Botschaft an seine Mannschaft, dass die Fans den Glauben an einen Sieg teilen.