Von Florenz zum FC Basel: Jonas Harder unterschreibt bis 2030

– Foto: FC Basel 1893 / Luca Cavegn

Jonas Harder entstammt der Nachwuchsabteilung der Fiorentina und spielte in dieser, ehe er vor rund einem Jahr an Calcio Padova ausgeliehen wurde. Mit den Venetiern bestritt er die vergangene Saison in der Serie B und verpasste die Relegationsspiele ganz knapp. Harder war zunächst Stammspieler, ehe ihn gegen Ende der Spielzeit Verletzungen zu zwei Pausen zwangen.

Der zentrale Mittelfeldspieler nahm vor rund zwei Jahren mit der italienischen U19-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Nordirland teil, wo er mit den Azzurri bis in die Halbfinals vorstiess. Mit der U20 bestritt er zudem während der letzten knapp zwei Jahren sieben Partien in der U20 Elite League und ein Testspiel. Seine Clubkarriere setzt Harder nun beim FCB fort – er wird die Rückennummer 44 tragen.

Jonas Harder: «Der FC Basel hat eine beeindruckende Geschichte, deshalb ist es ein sehr schöner Moment für mich, hier zu unterschreiben. In Italien kennt jeder ‹Basilea› als tollen und wichtigen Club, bei dem man sich insbesondere als junger Profi sehr gut weiterentwickeln und gleichzeitig dem Team helfen kann. Ich bin ein Spieler, der immer den Ball will, viel rennt, sehr dynamisch ist und auch aggressiv gegen hinten arbeitet.»