Von Ettmannsdorf nach Luhe-Wildenau: Bauer wechselt die Lager Mit der Verpflichtung des Bayernliga-erprobten Jungspunds stopft der SC die Lücke in der Innenverteidigung von Florian Würthele · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Die Tinte ist trocken: Maximilian Bauer hat sich dem SC Luhe-Wildenau angeschlossen. – Foto: Verein

Beim SC Luhe-Wildenau bestand Handlungsbedarf auf der Innenverteidiger-Position. Dies ist an zwei Personalien festzumachen. Maximilian Hiltl wechselt diesen Sommer bekanntlich zum Bayernliga-Rückkehrer DJK Ammerthal. Außerdem verabschiedet sich Thomas Lorenz ins Ausland und wird für eine längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Demzufolge mussten die Verantwortlichen des Nordoberpfälzer Landesligisten etwas tun. Fündig wurden sie nun beim Liga-Kollegen SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Vom Naabufer wechselt der 21-jährige Innenverteidiger Maximilian Bauer nach Oberwildenau. Das gab Bauers neuer Klub am Freitagvormittag bekannt – am Tag nach der Vertragsunterzeichnung.

Der „Neue“ bringt auch Fünftliga-Erfahrung mit. Im Trikot des ASV Cham kam er unter Cheftrainer Faruk Maloku 46 Mal in der Bayernliga zum Einsatz. Ausgebildet wurde Bauer, der in Maxhütte-Haidhof wohnt und im Versicherungsbereich arbeitet, unter anderem bei der heimischen JFG 3 Schlösser-Eck sowie beim ASV Neumarkt, ehe er sein letztes A-Jugendjahr in Cham verbrachte. Im vergangenen Sommer schloss er sich dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf an, für den er 21 Landesligaspiele bestritt. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück, auch aktuell laboriert Bauer an einer Verletzung.



Nichtsdestotrotz zeigen sich die Verantwortlichen des SC Luhe-Wildenau überzeugt von der Neuverpflichtung: „Aufgrund des Abgangs von Max Hiltl und des vorübergehenden Abschieds von Thomas Lorenz müssen wir uns auf der Innenverteidiger-Position neu aufstellen. Das ist eine essentielle Position, da machst du keine Schnellschüsse. Wir sind zur Erkenntnis gekommen, dass bei Maxi das Potenzial mit Sicherheit vorhanden ist, um in unsere Abwehr Stabilität reinzubringen. Wir Verantwortliche und die Trainer sind hundertprozentig davon überzeugt, dass er der richtige Mann für uns ist. Wir sind überzeugt von seinem Können und hatten ein super Gespräch mit ihm“, erklärt Teammanager Markus Hofbauer und fährt fort: „Mit Janne Lautner sowie den Neuzugängen Arian Miftaraj und Maxi Bauer gehen wir im Abwehrzentrum einen neuen Weg – jung und dynamisch. Wir freuen uns auf die neue Saison mit dem jungen Innenverteidiger-Trio, von dem wir überzeugt sind.“ Bei Ettmannsdorf bedankt sich Hofbauer für einen kooperativen und reibungslosen Ablauf des Bauer-Transfers.





Generell ist die Kaderplanung beim Tabellensiebten der abgelaufenen Landesliga-Saison weit fortgeschritten. Weitere Neuzugänge schließt Hofbauer aber nicht aus, man halte weiter Augen und Ohren offen. Zumal mehrere fest eingeplante Kaderspieler wie Josef Fenzl und Paul Weidhas nach wie vor verletzt und somit nicht einsatzfähig sind. Froh sind die Verantwortlichen des Sportclubs darüber, dass der Kader der 2. Mannschaft nahezu vollständig beisammenbleibt – auch im Falle eines Wiederabstiegs in die Kreisklasse. Am kommenden Sonntag will die Elf von Trainer Dieter Scheler beim Relegationsspiel in Vilseck gegen den SC Eschenbach den Klassenerhalt eintüten.