Von Erlbach zum "V": Talent Hansbauer wechselt zum Nachbarn

Der SSV Eggenfelden hat einen weiteren verheißungsvollen Neuzugang verpflichten können. Der 19-jährige Laurin Hansbauer wechselt nämlich zur neuen Saison vom Bayernligisten SV Erlbach zum Rottaler Landesligisten und soll dort das defensive Zentrum verstärken. Hansbauer konnte in der vergangenen Saison, nachdem er wie so viele seiner neuen Eggenfeldener Kollegen die Nachwuchsabteilung des SV Wacker durchlief, bereits 16 Einsätze, davon allerdings nur zwei in der Startelf, in der Bayernliga verbuchen und somit erste wichtige Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Seine nächsten Schritte sollen jetzt im Trikot des SSV folgen, wo er sich einen Stammplatz in der Innenverteidigung oder im zentralen Mittelfeld erkämpfen will.