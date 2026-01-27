FCP-Manager Johannes Müller (re.) mit Neuzugang Enrique Bösl – Foto: Verein

Von Erlbach nach Pipinsried: Keeper Bösl wechselt die Lager Der dominikanische Nationaltorhüter kommt aufgrund der Engl-Verletzung ins Dachauer Hinterland Bayernliga Süd Pipinsried Enrique Bösl

Enrique Bösl hütete bis zur Winterpause das Tor des SV Erlbach und teilt sich beim Regionalliga-Anwärter mit Lorenz Becherer die Einsatzzeiten. Nach nur einem halben Jahr hat der 21-Jährige das Team aus dem oberbayerischen Landkreis Altötting verlassen und wird künftig das Trikot des Ligakonkurrenten FC Pipinsried überstreifen.

Bösl genoss eine fundierte Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt. 2023 war das bisherige Highlight-Jahr des jungen Keepers. Er wurde in die dominikanische U20 zur Weltmeisterschaft in Argentinien berufen, zudem wurde er zu den Panamerikanischen Spielen in Chile für das Geburtsland seiner Mutter nominiert. 2024 war der Neu-Pipinsrieder bei den Olympischen Spielen in Paris dabei und stand bei der 1:3- Niederlage gegen Spanien zwischen den Pfosten.





"Nach der Knieverletzung von Maxi Engl Ende des Jahres 2025 ist dieser aktuell noch im Aufbautraining und konnte seit dem Trainingsauftakt noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Da wir den finalen Heilungsverlauf nicht vorhersagen können, haben wir uns zusammen mit dem Trainerteam dazu entschieden, dass Risiko zu minimieren und mit Enrique war ein junger Torhüter auf dem Markt, der bereits seine Qualität in der Bayernliga nachgewiesen hat", erklärt FCP-Manager Johannes Müller die Hintergründe des Transfers.



