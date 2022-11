Von Emotionen, einem Schock, zwei Toren und einem Platzverweis Kreisliga A: Es war kein Feuerwerk an Torchancen, was der SV Blankenrath und der SV Gonzerath den Zuschauern beim 1:1 im Kirchspiel-Stadion boten. Gerade durch die Intensität war die Partie aber über die gesamte Spielzeit hinweg spannend.

Das Spiel lebte von intensiven Zweikämpfen. Mitunter wurde es hitzig: In der 22. Minute entwickelte sich nach einem Foul von Gonzeraths Robert Toth vor der eigenen Bank eine kurze Diskussion zwischen beiden Mannschaften und den Zuschauern. Während die Emotionen abseits der Bande auch im weiteren Verlauf des Spiels immer wieder hochkochten, blieb die Partie auf dem Rasen weiter fair.

Mit dem Remis konnten hinterher sowohl Blankenraths Spielertrainer Felix Fuchs wie auch der Gonzerather Coach Kevin Greweling leben. Doch der Reihe nach: Die Gäste setzten in der sechsten Minute durch einen Schuss von Nico Keller den ersten Akzent. Der Versuch ging jedoch zwei Meter am Blankenrather Tor vorbei. Das erste Aufhorchen der Hausherren nach elf Minuten hätte zu einer guten Chance werden können, doch die Flanke von Rene Wolfs verpassten Freund und Feind im Strafraum. Früher Schock für die Gäste nach 14 Minuten: Kevin Kohl musste mit Verdacht auf Innenbandriss verletzt den Platz verlassen.

Kevin Greweling, Trainer des SV Gonzerath:

25 Minuten waren gespielt, als der SVG und seine Fans die Führung bejubeln konnten. Nach einem Eckball von Christopher Koltes rauschte Niklas Donell heran und wuchtete den Ball aus sechs Metern per Kopf ins Netz. Danach blieb Gonzerath aber nicht etwa am Drücker und ließ Blankenrath besser ins Spiel kommen. Die Forderung von Trainer Greweling nach mehr Ballbesitz blieb unerfüllt. So hatte Blankenraths Spielertrainer Felix Fuchs nach 39 Minuten die erste Chance für sein Team, sein Versuch aus sieben Metern war jedoch zu harmlos. Nach 42 Minuten war der Ball dann sogar im Netz der Gäste. Der Treffer fand jedoch zurecht keine Anerkennung, da Torschütze Jens Mansur beim Abspiel im Abseits gestanden hatte.

Den kompletten Beitrag gibt es hier