Von Einstellung keine Spur – BCF verliert auch gegen Waldeck

Es ist nicht mehr weit zur untersten Stufe der Tabelle: Nach der 0:4-Heimniederlage gegen den SV Waldeck/Obermenzing notiert man aufseiten des BCF Wolfratshausen die bis dato meisten Gegentore aller Teams in der Bezirksliga Süd. Die Farcheter lieferten dabei einen derart blutleeren und desillusionierten Auftritt ab, dass selbst der Trainer auf einen Schutzschirm für seine Mannschaft verzichtete. Unterm Strich war die schwermütige Vorstellung des Ballclubs ein Spiegelbild dessen, was vor der Saison befürchtet wurde: Eine Mannschaft, die selbst zwei Spielklassen tiefer ihre lieben Probleme bekommen würde.

Während sich die jungen Münchner zum ersten Saisondreier kombinierten, drückte bei der Heimelf das komplette Fehlen eigener Tormöglichkeiten massiv aufs Gemüt. An Auslaufen oder Ansprache im Freien war nicht zu denken. „Wir gehen in die Kabine“, ließ Florian Ächter seine gepeinigten Mannen mit strengem Unterton wissen. Der Coach war sichtlich angesäuert, und auch Co-Trainer René Stoiber rang nach Fassung. „Wir haben das komplette Leben für 90 Minuten in der Kabine gelassen“, betonte Ächter. Die Suche nach einer Erklärung verpuffte im weiten Rund des Stadions: „Ich weiß nicht, warum wir es heute überhaupt nicht hingebracht haben.“