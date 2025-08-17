Von Einstellung keine Spur – BCF verliert 0:4

Wolfratshauser unterliegen Obermenzing deutlich – Kritik von Coach Ächter

Es ist nicht mehr weit zur untersten Stufe der Tabelle: Nach der 0:4- Heimniederlage gegen den SV Waldeck/Obermenzing notiert man auf Seiten des BCF Wolfratshausen die bis dato meisten Gegentore aller Teams in der Bezirksliga Süd. Die Farcheter lieferten dabei einen derart blutleeren und desillusionierten Auftritt ab, dass selbst der Trainer auf einen Schutzschirm für seine Mannschaft verzichtete. Unterm Strich war die schwermütige Vorstellung des Ballclubs ein Spiegelbild dessen, was vor der Saison befürchtet wurde: Eine Mannschaft, die selbst zwei Spielklassen tiefer ihre lieben Probleme bekommen würde.

Während sich die jungen Münchner zum ersten Saisondreier kombinierten, drückte bei der Heimelf das komplette Fehlen eigener Tormöglichkeiten massiv aufs Gemüt. An Auslaufen oder Ansprache im Freien war nicht zu denken. „Wir gehen in die Kabine“, ließ Florian Ächter seine gepeinigten Mannen mit strengem Unterton wissen. Der Coach war sichtlich angesäuert, und auch Co-Trainer René Stoiber rang nach Fassung. „Wir haben das komplette Leben für 90 Minuten in der Kabine gelassen“, betonte Ächter. Die Suche nach einer Erklärung verpuffte im weiten Rund des Stadions: „Ich weiß nicht, warum wir es heute überhaupt nicht hingebracht haben.“

Ächter mahnte vor der Partie zur Geduld, weil beim Gegner Spieler unter Vertrag stehen, die ob ihrer Jugend und Ausbildung als „Zocker“ zu einzustufen sind. Doch wer braucht schon Geduld, wenn er von Beginn an so tief steht, dass jeder Weg nach Balleroberung einem Langstreckenlauf in die Offensive gleicht. Ein „saudummes 0:1“ spielte den Gästen vor der Pause in die Karten: Juri Falch kassierte nach unabsichtlichem Handspiel knapp vor dem Sechzehner Gelb plus einen Freistoß. Und als wäre das nicht schon hart genug, nagelte auch noch Gäste-Kapitän Maxi Graf den Ball in die Maschen. Spätestens jetzt war die Körpersprache der Platzherren eindeutig und einhellig: „Da geht es weniger um Taktik oder das Fußballerische, sondern allein um die Einstellung“, geißelte Ächter die Selbstaufgabe seines Teams. „Es ist das erste Mal, dass ich mich nicht schützend vor die Mannschaft stelle, weil heute war ich einfach enttäuscht.“

Die weiteren Treffer dieser Partie fielen in schöner Reihenfolge im zweiten Durchgang. Die Wolfratshauser hätten sich hingegen vor der schweren Partie bei der U23 des FC Deisenhofen am Mittwoch am liebsten im Boden verkrochen.