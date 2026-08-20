 2026-08-17T04:56:09.060Z

Vereinsnachrichten

Von einer Brauereistadt in die nächste: Käerjeng gastiert in Diekirch

Jeunesse - Hostert am 8.Spieltag wurde „gedreht“

von Paul Krier · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Etzella empfängt Käerjeng in Diekirch
Etzella empfängt Käerjeng in Diekirch – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Etzella – Käerjeng

Nur vier Tage vor der Partie des 4.Spieltages in der Nationaldivision zwischen Etzella Ettelbrück und Käerjeng wurde offiziell mitgeteilt, dass die Gastgeber weiterhin wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht in ihrem Stadion „am Deich“ antreten können und nach Diekirch ausweichen. Bereits am 2.Spieltag traf der FC Etzella für seine Partie gegen Racing in Erpeldingen an.

Jeunesse – Hostert

Wie Rekordmeister Jeunesse Esch am Mittwochabend bekanntgab, wurde das für Mittwoch, den 16.September angesetzte Heimspiel gegen Hostert „gedreht“. Die Partie des 8.Spieltages wird aufgrund von Arbeiten am Spielfeld an der Escher „Grenz“ somit im Grünewald stattfinden.