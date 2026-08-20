Von einer Brauereistadt in die nächste: Käerjeng gastiert in Diekirch

Etzella empfängt Käerjeng in Diekirch – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Nur vier Tage vor der Partie des 4.Spieltages in der Nationaldivision zwischen Etzella Ettelbrück und Käerjeng wurde offiziell mitgeteilt, dass die Gastgeber weiterhin wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht in ihrem Stadion „am Deich“ antreten können und nach Diekirch ausweichen. Bereits am 2.Spieltag traf der FC Etzella für seine Partie gegen Racing in Erpeldingen an.

Wie Rekordmeister Jeunesse Esch am Mittwochabend bekanntgab, wurde das für Mittwoch, den 16.September angesetzte Heimspiel gegen Hostert „gedreht“. Die Partie des 8.Spieltages wird aufgrund von Arbeiten am Spielfeld an der Escher „Grenz“ somit im Grünewald stattfinden.