„Von eigenen Fans angespuckt“ – Haching-Kapitän Schwabl fordert mehr Anstand

In der sportlichen Krise sind bei einigen Fans der SpVgg Unterhaching offenbar die Sicherungen durchgebrannt. Kapitän Markus Schwabl reagiert.

Unterhaching – Spätestens nach dem 1:2 im S-Bahn-Derby am vergangenen Samstag gegen 1860 München dürften selbst kühnste Optimisten keine Hoffnung mehr auf den Klassenerhalt der SpVgg Unterhaching haben. 15 Punkte fehlen nach 29 von 38 Spieltagen in der Tabelle bis zum ersten Nichtabstiegsplatz. Der Abstieg in die Regionalliga Bayern ist nur noch eine Frage der Zeit.